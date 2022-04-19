Bu kabuğun etkilerine inanamayacaksınız: Akne ve sivilcelere kökten çözüm!

Sivilce yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Ciltte kalıcı lekelere neden olur ve karartır. Genç yaşlarda başlayarak, her yaşta görülebilir. Akne ve sivilce tedavisi cildin orta noktasında yer alan yağ katmanındaki problemlere ve ciddi oranda artışa işaret etmektedir. Tüm bunları, uygulamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

MUZ KABUĞU

Vitamin ve mineral açısından zengin olan muz, bitmeyen sivilce sorunlarınıza büyük ölçüde yardımcı olabilir. Muz kabuğunu, sivilce ve akne olan bölgeye sürmeniz, sivilcenin kurumasına neden olacaktır. Böylece sivilcelerinizden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Uygulama:

Yüzünüzü bir temizleyici ile yıkayın, daha sonra ise bir havluyla kurulayın. Küçük bir parça muz kabuğu alın ve kabuğun içi kahverengiye dönene kadar etkilenen bölgeye sürün. Ilık su ile durulamadan önce 30 dakika bekletin. Ayrıca gece boyunca bırakabilir ve ertesi sabah yıkayabilirsiniz.