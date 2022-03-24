Bu sihirli tozun etkisine inanamayacaksınız: Gençliğinize döndürüyor!

Güneş, cildinize gözle görülemeyecek kadar büyük zararlar verir. Yaşlanmaya bağlı deri bozuklukları oluşturur. Ayrıca cildinizin elastikiyetini azaltır ve kırışıklıklara neden olur. Bütün bunlar, portakal kabuklarının anti-inflamatuar özellikleri ile tersine çevrilebilir.

PORTAKAL KABUĞU TOZUNUN HAZIRLANIŞI

Portakalın dış tabakasını soyun. Beyaz kısımları eklemeyin.

Bir tepsiye dizip üzerini ince bir bezle örtün.

4-5 gün güneşte bekletin.

Bir karıştırıcıya koyun ve ince toz haline gelene kadar karıştırın.

Bir kavanozun içine koyarak saklayın.

PORTAKAL KABUĞU MASKESİ

Bazı insanların geniş gözeneklere sahiptir. Bu portakal kabuğu ve yoğurt ile giderilebilir. Yoğurt, eksfoliyatör olan laktik asit içeriği bakımından zengindir. Bir yemek kaşığı portakal kabuğu tozunu iki yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı yulaf ezmesi ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze on dakika uygulayın ve ardından yıkayın.