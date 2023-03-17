Cildinizi yıkadığınız suyun sıcaklığına dikkat! Cilt bariyerini parçalıyor...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, soğuk havaların cildi hassaslaştırdığını ve bu dönemde cilt sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Düzenli bakım rutinleri oluşturmanın cilt sağlığı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bozkurt, “Yüzü çok sıcak suyla yıkamak cildi iyice kurutacağından ılık su ile yıkanmalıdır. Doktorunuzun tavsiyesi ile cilt tipinize uygun, cildi kurutmayan ve nem seviyesini düzenleyen temizleyiciler seçilmelidir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:56 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, soğuk havaların ciltte bıraktığı hasarlardan korunma yollarını anlattı. Soğuk havalarda cildin kurumaya meyilli olduğunu söyleyen Bozkurt, "Soğuk havalarda cilt nemini kaybeder bu nedenle de cilt yüzeyinde sertleşme meydana gelebilir. Bu dönemlerde özellikle yatıştırıcı, nem veren, onarıcı ve bariyer güçlendirici ürünlerin kullanılması cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir. Doktorunuzun da tavsiyesi ile hyalüronik asit, seramid ve peptid içeren ürünler özellikle soğuk aylarda cilt bakım rutinine eklenmelidir. Dudaklar ve eller de gün içinde ihmal edilmemeli, sık sık nemlendirilmelidir" diye konuştu.

"CİLT TEMİZLİĞİNİ ÖNEMSEYİN" Cilt bakımı için ilk adımın cilt temizliği olduğunu ifade eden Bozkurt, "Öncelik mutlaka cilt temizliği olmalı. Çevresel etmenler gözenekleri tıkayabilir, bu da cildin oksijensiz kalmasına ve cansız, mat bir cilt görünümüne neden olur. Yüzü çok sıcak suyla yıkamak cildi iyice kurutacağından ılık su ile yıkanmalıdır. Doktorunuzun tavsiyesi ile cilt tipinize uygun, cildi kurutmayan ve nem seviyesini düzenleyen temizleyiciler seçilmelidir" tavsiyesinde bulundu.