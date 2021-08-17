Cilt bakımında bu adımı hep atlıyoruz!

Serum, cildiniz üzerinde dönüştürücü çalışmanın büyük bir bölümünü yaptığı bilinen, rutininizde hedefe yönelik bir tedavidir. Aşırı spesifik cilt sorunlarını tedavi etmek için C vitamini, retinol, bakuchiol ve kimyasal eksfolyantlar gibi en iyi bileşeni sunabilir. Ölü dokuyu atmayı, koyu lekeleri azaltmayı, ince çizgilerin görünümünü azaltmayı ve sivilcelerle mücadele etmeyi düşünün. Bu arada nemlendiricilerin daha genel bir amacı vardır; cildinizi nemli tutmak.

İki ana serum kategorisinden birini seçebilirsiniz: yağ bazlı olanlar ve su bazlı olanlar. Kurul onaylı bir dermatolog olan FAAD, Dr. Diane Madfes, "Çoğu serum su bazlıdır" diyor. Bu formüllerin genellikle hyaluronik asit, E vitamini ve ferulik asit gibi aktif maddeler içerdiğini ve dokuda daha hafif olma eğiliminde olduğunu ve bu da onları akne eğilimli ciltler için daha iyi hale getirdiğini belirtiyor. Yağ bazlı serumlar ise genellikle retinoller için kullanılıyor, diyor Madfes, ancak formülde başka MVP aktifleri de bulabilirsiniz. Bunların avantajı, yağın, potansiyel tahrişle mücadele etmek için nem sağlarken, güçlü bileşeni (retinol gibi) cildinize yavaşça salmasına yardımcı olan bir tampon görevi görmesidir.

SERUMU NEMLENDİRİCİDEN ÖNCE Mİ SONRA MI UYGULARSINIZ?

Eksiksiz cilt bakımı rutini sırasıyla temizleyicinizi, toniğinizi (eğer kullanıyorsanız), serumunuzu, nemlendiricinizi ve SPF'nizi gerektirir. Catrice Cosmetics'in kurul onaylı dermatolog ve temsilcisi Dr. Lian Mack, genel temel kural, ürünlerinizin kıvamında en inceden en kalına doğru uygulanması gerektiğidir, diyor.

Serumlar nemlendiricinizden önce gelir çünkü normalde yüz kremi, balsam, yağ veya losyondan daha hafiftirler. Kurul onaylı dermatolog ve Dr. Loretta cilt bakımının kurucusu Dr. Loretta Ciraldo, M.D., FAAD, "Serumlar küçük moleküler ağırlıklı aktiflerle formüle edilmiştir, böylece daha derin cilt katmanlarına nüfuz ederler" diyor. Nemlendiriciler ise daha az sıvı, daha viskoz ve kremsidir, diye açıklıyor. Madfes, "genellikle daha yoğun olduklarını ve tüm malzemeleri içeride tutmak için bir bariyer oluşturduğunu" ekliyor. Bu nedenle, serumun hafifliği, iyi bir nemlendiricinin cilt üzerinde yaratması gereken bariyeri geçmekte zorlanır. Suya kıyasla jöleyi bir süzgeçten geçirmeye çalıştığınızı düşünün.

GÜNEŞ KREMİ GİBİ BAŞKA BİR ŞEY UYGULAMADAN ÖNCE...

Nemlendiriciden önce serum kuralının bir istisnası var, ancak: Yağ bazlı bir serum kullanıyorsanız, Madfes nemlendiricinizi tamamen atlayabileceğinizi söylüyor. Bustle'a "Güneş kremi gibi başka bir şey uygulamadan önce yağ bazlı serumunuzun cildiniz tarafından emilmesi için en az 15 dakika verdiğinizden emin olun" diyor. Dikkat edilmesi gereken başka bir şey var mı? Madfes, "Pek çok insan yaz aylarında serumları üzerinde nemlendiriciye ihtiyaç duymaz" diye ekliyor. Cildiniz yağlıysa veya sivilce çıkıyorsa, yüz kremini bir kenara bırakın ve serumunuzun iki kat daha etkili çalışmasına izin verin. Ancak kışın Madfes, nemlendiricinin her zaman su bazlı serumlarınız üzerinde kullanılması gerektiğini söylüyor.