Dermatologların "gençleştiren krem" tavsiyesi! Ne botoksa gerek kalıyor ne estetiğe

Bir cilt markası kurucusu olan Rosi Chapman ve cilt bakım markası CEO'su olan Dr. Ginni Mansberg, bu noktada birbirinden farklı alternatifler oluşturdu. Rosi Chapman, daha genç görünmenin ilk adımının "cilt bakım rutinini asla atlamamak" olduğuna vurgu yaptı. Cildinizin çevre yoluyla maruz kaldığı kirlilik için temizleyicilere, güneşin zararlı ışınlarına karşı ise SPF içerikli ürünlere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"CİLT BAKIM RUTİNİNE BİR GÜN BİLE ARA VERMEYİN"

"Cildiniz daha hassassa, cilt bakımınıza bir gece bile ara vermek, cildinizin koruyucu bariyerini önemli ölçüde zayıflatabilir" diyen Chapman, bir kişinin cildine yapacağı en büyük iyilik; düzenli olarak temizlemek olduğunu söyledi. Temizliğin, gün boyunca ciltte biriken ve gözenekleri tıkayarak sivilcelere yol açabilen kir, yağ ve makyajın giderilmesindeki en önemli adım olduğuna da vurgu yaptı.

Ciltteki kirleri gidererek, temizlik gözeneklerin açılmasına yardımcı olur, siyah nokta, beyaz nokta ve diğer akne türlerinin riskini azaltır. Sağlıklı bir pH dengesini destekler, tamamen emilmelerini engelleyebilecek her türlü bariyeri kaldırarak cildi diğer ürünlere hazırlar. Ayrıca ölü cilt hücrelerini yok ederek ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur.