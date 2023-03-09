Dermatologların "gençleştiren krem" tavsiyesi! Ne botoksa gerek kalıyor ne estetiğe

Bir cilt markası kurucusu olan Rosi Chapman ve cilt bakım markası CEO'su olan Dr. Ginni Mansberg, bu noktada birbirinden farklı alternatifler oluşturdu. Rosi Chapman, daha genç görünmenin ilk adımının "cilt bakım rutinini asla atlamamak" olduğuna vurgu yaptı. Cildinizin çevre yoluyla maruz kaldığı kirlilik için temizleyicilere, güneşin zararlı ışınlarına karşı ise SPF içerikli ürünlere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
"CİLT BAKIM RUTİNİNE BİR GÜN BİLE ARA VERMEYİN"
"Cildiniz daha hassassa, cilt bakımınıza bir gece bile ara vermek, cildinizin koruyucu bariyerini önemli ölçüde zayıflatabilir" diyen Chapman, bir kişinin cildine yapacağı en büyük iyilik; düzenli olarak temizlemek olduğunu söyledi. Temizliğin, gün boyunca ciltte biriken ve gözenekleri tıkayarak sivilcelere yol açabilen kir, yağ ve makyajın giderilmesindeki en önemli adım olduğuna da vurgu yaptı.
Ciltteki kirleri gidererek, temizlik gözeneklerin açılmasına yardımcı olur, siyah nokta, beyaz nokta ve diğer akne türlerinin riskini azaltır. Sağlıklı bir pH dengesini destekler, tamamen emilmelerini engelleyebilecek her türlü bariyeri kaldırarak cildi diğer ürünlere hazırlar. Ayrıca ölü cilt hücrelerini yok ederek ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur.
"GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK EN İYİ KORUYUCULARDAN"
Güneş kremi kullanmak, "cildi, ince çizgiler, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri dahil olmak üzere erken yaşlanmaya neden olabilen güneşten gelen UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumanın" başka bir yoludur. Güneş kremi "cildin genç görünümünü koruyarak güneşe maruz kalmanın neden olduğu yaşlanma belirtilerini önlemeye" yardımcı olur.
Rosi'ye göre bol su içmek, "cildi dolgun ve nemli tutar" olduğundan, kişinin güne eklemesi gereken bir diğer önemli adımdır. Yeterince uyumak da yardımcı olabilir ve ipek bir yastık kılıfına yatırım yapmak "sürtünmeyi en aza indirir ve kırışıklıkları" önler.
"HERKESİN CİLDİ KENDİNE ÖZGÜ"
Rosi verdiği tüm bu bilgilere; "herkesin cildinin benzersiz olduğunu ve bir kişi için işe yarayan bir başkası için işe yaramayabilir" eklemesini yaparak cildinize dikkat etmek ve rutininizi gerektiği gibi ayarlamanın önemli olduğuna vurgu yaptı.
Cilt bakım markasının kurucusu ve hekim Dr. Ginni Mansberg, yaşlandıkça cildinin daha az pürüzsüz ve dolgun hale geldiğini açıkladı. Kişinin cildi artık eskisi kadar canlı ve parlak olmamasını normal olarak niteleyen Mansberg, bu belirtileri azaltmak için Rosi gibi, her gün güneş kremi kullanılmasını tavsiye etti.
Mansberg; güneş ışınlarından kaynaklanan UV hasarını durdurmak için asla geç değildir. Hem UVA hem de UVB korumasına sahip geniş spektrumlu bir güneş kremi bulun" uyarısında bulundu.
"NEMLENDİRİCİ ADIMINI ATLAMAYIN"
Cildinizin nemlendirilmesinin de önem taşıdğını dile getiren Mansberg, bu nedenle nemlendirici seçimine dikkat etmek gerektiğine vurgu yaptı. Nemlendiricinizde, yaşlanma belirtilerini hem koruyabilen hem de iyileştirebilen temel aktif bileşenler arayın. Yüzde üç ila beş arasındaki konsantrasyonlarda, niasinamidin, kısmen bir antioksidan olarak ve aynı zamanda kollajen oluşturarak kırışıklıkları azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca ciltteki trans epidermal su kaybını azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda nemlendiriciler, cilt hassasiyetini de azaltıyor gibi görünüyor.
Rosi'ye göre, günlük ürünleri kullanmanın yanı sıra, daha genç görünmek için atılabilecek başka basit adımlar da var. Şunu tavsiye etti: "Cildin onarılmasına ve yenilenmesine yardımcı olmak için her gece yedi ila dokuz saat uyumayı hedefleyin. Sağlıklı bir diyet yapılması gerektiğini söyleyen Rosi, meyveler, sebzeler ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet, cildi beslemeye ve korumaya yardımcı olabileceğini belirtti.
"EGZERSİZ, SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ UYKU VAZGEÇİLMEZ"
Gerçekten zevk aldığınız bir egzersiz rutinine uymanız büyük değişimler ortaya çıkarabilir. Düzenli egzersiz kan dolaşımını artırabilir ve cildin genç ve parlak görünmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Stresi de elinizden geldiğince azaltın. Kronik stres, cilt yaşlanmasına neden olabilecek bir hormon olan kortizol üretimini artırabilir. Yoga, meditasyon veya egzersiz gibi aktivitelerle stresi azaltmaya çalışın.
Rosi, "Unutmayın, herkesin cildi farklıdır ve yaşlanma süreci genetik, yaşam tarzı ve çevresel maruziyet dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir" diye ekledi. "Sağlıklı bir yaşam tarzı ve kişiselleştirilmiş bir cilt bakımı rutininin kombinasyonu, yaşlanma belirtilerini önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir."