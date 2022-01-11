Dikkat! Akne oluşumunu tetikliyor

Akne; en çok adolesan dönemde görülen, kıl ve yağ bezini tutan, kızarık sertlik, iltihaplı sivilce, kist ve iz gibi birçok klinikle karakterize olan en sık görülen deri hastalıkları olarak biliniyor.

Akne oluşumunun bir çok nedeni olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, önemli uyarılarda bulundu. Yüksek glisemik indeksli gıdalardan, paket yiyeceklerden, doymuş yağlardan ve aşırı süt ve süt ürünleri tüketiminden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr.Sezen, "Ailesinde akne yoğun olan kişilerde akne oluşumu daha sık görülür. Hormonal bozukluklar (adet düzensizliği vs), ilaçlar (aşırı kortizon kullanımı vs), aşırı sigara kullanımı, yanlış kozmetik ürünlerinin kullanımı, düzensiz uyku, stres, insülin direnci, obezite gibi birçok neden de akne oluşumunda önemli etkenlerdir" dedi.