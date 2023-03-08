Gereksiz vitamin alımı geçmeyen sivilceye neden oluyor!

Dolayısıyla protein veya aminoasit ağırlıklı beslenmeden ziyade aşırı miktarda karbonhidrat tüketimi yani glisemik indeksi yüksek dediğimiz besinlerle beslenme hallerinde ergen hastalarda daha fazla oranlarda akneyle karşılaşıyoruz. Ayrıca şuursuzca kullanılan vitamin takviyeleri de zarar verici olabiliyor. Özelliklede Omega-6 sebum yapımını uyardığı için comedonlarda tıkanıklığa yani akne oluşumunu artıran bir element. Eğer hastalar bazen şuursuzca bağışıklığımızı kuvvetlendirsin diyerek vitamin tarzı ilaçlar kullanıyorlarsa aknenin alevlendiğini söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

"CİLT TİPLERİNE GÖRE TEDAVİ YAPILMALI"

Akne tedavisi için yapılacak olan uygulamaların öneminden de bahseden Pelin Üstüner, "Benim şahsi görüşüm derinin yapısını ve fizyolojisini bilmeyen, eğitim almamış birisinin katiyyen bu işlere yönelmemesi. Hastalar zaten aktif akneyle geliyorlar ve aktif akne devam ederken ekstradan hiç endikasyonu olmayan PRP vesaire yani aktif akneyi tedavi edici olmayan bir takım uygulamalar yapılıyor. Yeni akne lezyonları çıkarken yapılmış olan bu tedaviler de hem işe yaramıyor hem de ayı zamanda hastalara zarar verebiliyor. Tıbbi bilgi sahibi olan ve bu konuda eğitim almış dermatologlarca yapılmasını her zaman öneriyorum. Çünkü eş zamanlı olarak akneyi tıbbi reçeteyle tedavi etmemiz gerekiyor ayrıca oluşabilecek skarlara yönelik hastanın ihtiyacına, cilt tipine uygun tedavileri yerine göre peeling, yerine göre mezoterapi tercih etmemiz gerekiyor" dedi.