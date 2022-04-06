Göz çevresi kırışıklıklarına karşı tüyolar

Doç. Dr. İbrahim Aşkar, göz çevresinin, hem mimiklere hem de doğal yaşlanma sürecine bağlı olarak kırışıklıkların en fazla kendini gösterdiği hassas bölgelerin başında geldiğini belirtti. Yaş takıntısı olanların gerçek yaşının ortaya çıkmasına yol açan göz çevresi ve boyun kırışıklıkları ile mücadele konusunda çeşitli yöntemler bulunduğunu belirten Dr. Aşkar, gözlerin sürekli kısılması, sinirli veya stresli iken yüz ve alın mimiği kullanmanın göz çevresindeki kırışıklıkların oluşumunu hızlandırdığını vurguladı.Kırışıklıkların önüne geçmek için kozmetik firmalarının her gün yeni ürünler piyasaya sürdüğünü ifade eden Dr.Aşkar, içinde peptit, DMAE, hyalüronik asit, yeşil çay özü, alfa lipoikasit gibi maddeler bulunan ürünlerin göz çevresinin kırışıkları ile mücadelede faydalı olabileceğini söyledi.

Doç.Dr.İbrahim Aşkar, göz çevresi kırışıklarına karşı unutulmaması gereken ve yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

''Doğal yaşlanma sürecini durdurmak mümkün değil ama yavaşlatılabilir. Genç yaşlardan itibaren göz çevresine takviye amaçlı ürünler kullanın. Konuşurken gözlerinizi kısmayın. Gözlerinizi kısmanıza sebep olan ve göz kusurunuz varsa doktorunuzun verdiği gözlük veya lensi kullanın. Konuşurken çok fazla mimikli konuşmayın. Konuşma esnasında mimiklerinizi görmek için ayna karşısında geçip test edin. Nasıl mimikler yaptığınıza görerek ona göre çözüm bulun. Yaz-kış mutlaka gözlük kullanın. Böylelikle göz çevresini ışınlardan korumuş olursunuz. Göz makyajı yatmadan mutlaka silinmeli. Beslenmenize dikkat edip, iyi uyku uyuyun. Aşırı televizyon ve bilgisayara bakmaktan kaçının. En az haftada bir kez göz etraflarına bakım yapıp, dinlendirici maskeler uygulayın.'' dedi.