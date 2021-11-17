Gül hastalığı açık tenliler de daha sık görülüyor!

Hamilelik ve adet zamanlarında hormonal dalgalanmalardan dolayı alevlenebilir. Kişinin duygu durumundaki değişiklik yanma ve kızarıklık durumlarını tetikleyebilir. Genel olarak 30'lu yaşlardan sonra ortaya çıkar. Yanaklar, burun, çene ve alında alevlenme ve rahatlama vaktinde seyreden kırmızı yüz görünümü en klasik bulgudur. Hastalığın gerçek sebebinin damarsal aşırı tepkime olduğu bilinir. Yüzde bulunan demodeks ismi verilen akardaki artış ve midedeki bir bakteri, hastalığın şiddetlenmesine sebep olan unsurlar arasındadır.

KIRMIZI YÜZ VE GÜL HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİSİ

Kırmızı yüz ve gül hastalığı ile mücadelede en önemlisi yapılması gereken kişinin artırıcı sebeplerden son derece uzak olmasıdır. En sık karşılaşılan sorun yanma ve batma hissidir. Tedavide uygun bir cilt bakımı ile cildi yatıştırmak ilk basamak olmalıdır. Tıbbi tedavi olarak kızarıklığın belirgin olduğu durumlarda, harici uygulanan ve damarları daraltıcı özelliği olan ilaçlardan faydalanılır. İltihabi lezyonların az olduğu durumlarda kremler kullanılır, yoğun olduğu durumlarda ise ağızdan ilaç tercih edilir.