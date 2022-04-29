Güneş yanığından sivilce izlerine! Tüm lekeleri yok ederek cildinizi porselen gibi yapıyor

Uzman Dermatolog Marisa Garshick, yüzyıllardır aloe veranın cilt bakımındaki yerinin önde olduğunu belirtiyor. Üstelik bununla ilgili birçok bilimsel kanıt ve araştırma da olduğunu söyleyen uzman, nasıl kullanıldığını ve etkileri hakkında bilgilenmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Kozmetik kimyager Ron Robinson, aloe veranın cilde anti-inflamatuar ve yatıştırıcı faydalar sağladığını ve yardımcı olma yeteneğiyle bilindiğni ve güneş yanığını tedavi etmek için de oldukça yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi. Ayrıca hem nemlendirerek hem de antioksidan özelliği ile birçok fayda sunabilir. Bu nedenle tüm dünyada giderek cilt ve saç bakımında da kullanımı yaygınlaşıyor.

İster güneşe fazla maruz kalmak, iste hassas bir cilt yapısı olsun, cildinizde nemlendiren ve yatıştıran bir ürün aradığınızda aloe vera jelini her an yanınızda taşımak, en iyi seçeneklerden biri olacaktır.