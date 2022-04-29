Güneş yanığından sivilce izlerine! Tüm lekeleri yok ederek cildinizi porselen gibi yapıyor

Uzman Dermatolog Marisa Garshick, yüzyıllardır aloe veranın cilt bakımındaki yerinin önde olduğunu belirtiyor. Üstelik bununla ilgili birçok bilimsel kanıt ve araştırma da olduğunu söyleyen uzman, nasıl kullanıldığını ve etkileri hakkında bilgilenmenin önemli olduğunu belirtiyor.
Kozmetik kimyager Ron Robinson, aloe veranın cilde anti-inflamatuar ve yatıştırıcı faydalar sağladığını ve yardımcı olma yeteneğiyle bilindiğni ve güneş yanığını tedavi etmek için de oldukça yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi. Ayrıca hem nemlendirerek hem de antioksidan özelliği ile birçok fayda sunabilir. Bu nedenle tüm dünyada giderek cilt ve saç bakımında da kullanımı yaygınlaşıyor.
İster güneşe fazla maruz kalmak, iste hassas bir cilt yapısı olsun, cildinizde nemlendiren ve yatıştıran bir ürün aradığınızda aloe vera jelini her an yanınızda taşımak, en iyi seçeneklerden biri olacaktır.
ALOE VERA TAM OLARAK NEDİR?
Aloe vera, dünya çapında oldukça yaygın bir şekilde yetiştirilen bitkilerinden biri. Ancak belirgin bir şekilde dikenli yaprakları olan bu bitki, hoş bir sukulent olmasının yanı sıra içeriğinde bulunan kendine özgü jel yapısı, cildin bir bölümünde uygulanabilen bölgesel uygulama seçeneklerinden birine dönüşüyor.
Dr. Garshick, aloe vera bitkisinin yaprağının, özellikle yaprağı en iç tabakasının su bakımından zengin olması nedeniyle cildi nemlendirmeye ve nemi hapsetmeye yardımcı olduğunu dile getiriyor. Mukopolisakkaritler olarak da bilinen şekerler sayesinde, aloe vera cildin nemini korumaya yardımcı oluyor.
Uzman Dermatolog Stacy Chimento, aloe veranın aslında doğal bir antiseptik ajan olduğunu, yani mikroorganizmaların büyümesini durduğunu veya yavaşlattığını belirtti. Böylece enfeksiyonları da engelleyebilen bu bitki, böcek veya sinek ısırmaları nedeniyle oluşan kaşıntı, ağrı ve şişme gibi belirtilerinin de azalmasına yardımcı oluyor.
ALOE VERANIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Aloe vera yoğun bir su depolama kapasitesi sayesinde etkili bir nemlendirici seçeneğidir. Dr. Garshick, cilt bakım ürünlerinde de fazlasıyla bulunan bu bileşenin aynı zamanda nemlendirmekten çok daha fazlasını yapabileceğini söylüyor.
Ciltteki kesiklere nem sağlayabilen aloe vera, iyileşmeyi kolaylaştırmayı sağlarken aynı zamanda aloe verada bulunan ve kolajen üretimini iyileştirerek yara ve güneş yanığı iyileşmesine yardımcı olan glukomannan adlı bir bileşiğe sahip. Bu iyileşme sürecin aynı zamanda C ve E vitaminleri de yardımcı oluyor.
Ayrıca antibakteriyel özellikler, aloe veranın enfeksiyonu önlemek için küçük kesiklerin ve yaraların tedavisinde yararlı olmasını sağlıyor. Üstelik ciltteki sivilceler üzerinde de oldukça etkili.
Aloe veranın, akneye meyilli ciltlere yararlı olmasının tek nedeni antibakteriyel özelliklere sahip olması değil, doğal bir salisilik asit olması nedeniyle siyah ve beyaz noktalar üzerinde de büyük bir etki gösterebiliyor.
Dr. Chimento, ayrıca aloe veranın genellikle iltihabı ve kızarıklığı azaltmak ve cildi parlak tutmak için kullanıldığını belirtiyor. Ancak Dr. Garshick, parlamanın enzimlerine ve antioksidanlarına da atfedilebileceğini dile getiriyor. Enflamasyonu daha da azaltan bu bitki, yaşlanma belirtilerinin de görünümünü azaltabilecek serbest radikal hasarına karşı büyük bir savaşçı olarak işliyor.
ALOE VERANIN SAÇ KÖKLERİNE OLAN FAYDASI
Cildin geri kalanı saç kökleri de önemli bakım gerektiren alanlaradn biri. Aloe vera, ölü deri hücrelerini yok etmeye yardımcı olarak kepek nedeniyle tahriş olmuş saç derisini yatıştırabiliyor. Böylece rahatsız edici kaşıntı düzeyini de azaltıyor.
Aloe vera, aynı zamanda aktif bileşenleri sayesinde saç tellerini onaran ve güçlendiren hücre döngüsüne de katkıda bulunabilir. Dr. Garshick, saçların pürüzsüz ve parlak kalmasına yardımcı olabileceğini, bu nedenle bu günlerde çok fazla kullanıldığını dile getiriyor.