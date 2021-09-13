Her an aydınlatıcı varmış gibi! Parlak bir cildin sırrı bu formülde

Basit bir formül ile, cilde iyi gelen bileşenleri sayesinde şişedeki aydınlatıcıyı siz de yapabilirsiniz. Bu nedenle, yenilenmiş olarak uyanmanıza yardımcı olacak bir cilt takviyesi arıyorsanız, buradan başlayabilirsiniz.

Peki bu formül, cildinizi nasıl kendi aydınlatıcısına dönüştürüyor?

Basit: Genç, sağlıklı, nemli cilt hücreleri ışığı yansıtır. Cildiniz esnek, pürüzsüz ve nemli olduğunda, doğal olarak daha canlı ve yansıtıcı görünür. Aydınlatıcıların ışığı yansıtan pigmentleri, mika ve yağları ile yapmaya çalıştıkları tam olarak budur.

Hücresel güzelliğe odaklı, dikkatli ve proaktif bakım yoluyla cilt hücrelerinizin uzun ömürlü olmasını destekleyebilirsiniz. Size içten dışa ışıltı veren dört bilim destekli kozmetik bileşen içeren devrim niteliğinde bir formüldür.

Birincisi: Astaksantin adlı pigment, UV ışınlarından koruyucu ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan karotenoid antioksidan ailesinin güçlü bir üyesidir. Kliniklerde, cilt hücrelerini koruduğu, kolajen tabakasının korunmasına yardımcı olduğu, ince çizgileri ve yaşlılık lekelerini azalttığı ve cilt nemlendirme, esneklik ve pürüzsüzlük konusunda destekleyici olduğu gösterilmiştir.

Astaksantin, formüldeki tek antioksidan değildir. Koenzim Q10'un (CoQ10) en biyoyararlı, biyoaktif formu olan ve vücudun her hücresinde bulunan ve günlük olarak mitokondrinin enerji üretim çabalarını destekleyen ubiquinol vardır.