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İlerleyen yaş cilt problemlerine sebep oluyor!

İnsana ait olan her şey gibi, cildimiz de özen, bakım ve küçük dokunuşları hakediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgi verdi...

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:20
İLERLEYEN YAŞ CİLT PROBLEMLERİNE SEBEP OLUYOR!
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İlerleyen yaşlarda cildimizde bilimsel açıdan ne gibi değişiklikler oluyor, bunlara bakalım;

*Cildimizde nem oranı azalır.

*Ölü deri hücreleri cildin yüzeyinden daha yavaş atılır ve deri sertleşir.

*Cildin alt yapısındaki kollajen ve elastin cilde sağlamlık ve esneklik verir. Yaşlanmayla kollajen ve elastin meydana getiren fibroblastlar azalır. Ara madde üretimi ve destek dokusu bozulur.

*Damar duvarları zayıflar ve dışarıdan görünür hale gelir.

*Çiller, siyah noktalar, kırmızı benler ortaya çıkar, yaşlılık lekeleri belirir.

*Benler veya kötü huylu oluşumlar ortaya çıkabilir.

Tüm bunların sonucunda mimik çizgileri belirginleşir, ince ve derin kırışıklıklar oluşur ve cildimiz sarkmaya başlar.

Çevresel şartlar (ultraviyole, beslenme, hava kirliliği, sigara) yaşlanma sürecindeki hücresel hasarda yüzde 80 sorumluyken, genlerimiz bizi sadece yüzde 20 oranında koruyabilmektedir. Bu nedenle bol su içmek, sağlıklı beslenmek (protein, vitamin C, antioksidan), spor, düzenli uyku, ultraviyoleden korunmak (spf 30 güneşten koruyucu) ve doğru kozmetik ürünler cildimizin güzel yaş almasında önemlidir.

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