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İnce çizgileri bitiriyor, cildi mermer gibi yapıyor! Bu gıdayla peeling yaparsanız...

Cilt, en büyük ve dış dünyaya en açık organımız. İçinde bulunduğumuz ve dış dünyayla temasımızı bu denli önemli hale getiren bu organı ise tüm zararlı faktörlerden korumak, büyük önem taşıyor. Pürüzsüz, parlak ve lekesiz bir cilde sahip olmayı hepimiz istesek de aslında doğru adımları uygulamayabiliyoruz.

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:11
İnce çizgileri bitiriyor, cildi mermer gibi yapıyor! Bu gıdayla peeling yaparsanız...

Hepimizin mutfağında bulunan bazı ürünler, cilt yapısını en iyi şekilde korumamıza imkan tanıyor. Peki bunlarla neler yapılabilir? Peeling, nemlendirici, parlatıcı, yatıştırıcı ve hatta pürüzsüzleştiren etkilere sahip doğal ürünleri doğru kullanmak hayatınızı değiştirebilir. İşte o ipuçları…

BAL

Bal, cilt için en iyi nemlendiricilerin başında geliyor. Özellikle cilde masaj olarak uygulandığında oldukça etkilidir. Papaya, muz veya taze portakal suyu ile karıştırabileceğiniz balı, cildinize uygulayabilirsiniz. Nemlendirici olarak kullanıyorsanız birkaç limon damlası ile karıştırın ve cildin ışıl ışıl parladığını görün.

SÜT

Süt, en iyi cilt koruyucularından biridir. Bir pamuğu bir yemek kaşığı çiğ süte batırın ve bununla yüzünüzü temizleyin. Doğal temizleyicidir ve cildinizi lekesiz, parlak hale getirebilir. Sabahları yüzünüzü yıkama esnasında günlük olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm gün boyunca kire maruz kalan cildi temizledikten sonra da süt kullanılarak cildin beslenmesi sağlanabilir.

LOR

Lor, yaşlanma karşıtı özellikleri ile oldukça popüler seçeneklerden biri. Özellikle peeling işlemleri için kullanabileceğiniz bu lor, aynı zamanda etkili bir nemlendiricidir ve ciltteki lekeleri azaltma, yok etme gücüne sahiptir. Cildin elastikiyetini artırarak yüzde eşit bir ton sağlar. Laktik asit sayesinde cildinizi yoğun biçimde destekler.

ALOE VERA

Cilt için mucizevi etkilerden biri olan aloe vera, dış etkenlere maruz kalarak yanık, tahriş ve lekeler üzerinde oldukça etkili olan bu bitkinin jel bölümü, aynı zamanda cilt hücrelerini onarıcı bir yapıya sahiptir. Bu sayede cildinizi büyük oranda yeniler ve sağlıklı bir tene kavuşmanızı mümkün kılar.

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