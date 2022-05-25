İnce çizgileri bitiriyor, cildi mermer gibi yapıyor! Bu gıdayla peeling yaparsanız...

Hepimizin mutfağında bulunan bazı ürünler, cilt yapısını en iyi şekilde korumamıza imkan tanıyor. Peki bunlarla neler yapılabilir? Peeling, nemlendirici, parlatıcı, yatıştırıcı ve hatta pürüzsüzleştiren etkilere sahip doğal ürünleri doğru kullanmak hayatınızı değiştirebilir. İşte o ipuçları…
BAL
Bal, cilt için en iyi nemlendiricilerin başında geliyor. Özellikle cilde masaj olarak uygulandığında oldukça etkilidir. Papaya, muz veya taze portakal suyu ile karıştırabileceğiniz balı, cildinize uygulayabilirsiniz. Nemlendirici olarak kullanıyorsanız birkaç limon damlası ile karıştırın ve cildin ışıl ışıl parladığını görün.
SÜT
Süt, en iyi cilt koruyucularından biridir. Bir pamuğu bir yemek kaşığı çiğ süte batırın ve bununla yüzünüzü temizleyin. Doğal temizleyicidir ve cildinizi lekesiz, parlak hale getirebilir. Sabahları yüzünüzü yıkama esnasında günlük olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm gün boyunca kire maruz kalan cildi temizledikten sonra da süt kullanılarak cildin beslenmesi sağlanabilir.
LOR
Lor, yaşlanma karşıtı özellikleri ile oldukça popüler seçeneklerden biri. Özellikle peeling işlemleri için kullanabileceğiniz bu lor, aynı zamanda etkili bir nemlendiricidir ve ciltteki lekeleri azaltma, yok etme gücüne sahiptir. Cildin elastikiyetini artırarak yüzde eşit bir ton sağlar. Laktik asit sayesinde cildinizi yoğun biçimde destekler.
ALOE VERA
Cilt için mucizevi etkilerden biri olan aloe vera, dış etkenlere maruz kalarak yanık, tahriş ve lekeler üzerinde oldukça etkili olan bu bitkinin jel bölümü, aynı zamanda cilt hücrelerini onarıcı bir yapıya sahiptir. Bu sayede cildinizi büyük oranda yeniler ve sağlıklı bir tene kavuşmanızı mümkün kılar.