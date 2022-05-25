İnce çizgileri bitiriyor, cildi mermer gibi yapıyor! Bu gıdayla peeling yaparsanız...

Cilt, en büyük ve dış dünyaya en açık organımız. İçinde bulunduğumuz ve dış dünyayla temasımızı bu denli önemli hale getiren bu organı ise tüm zararlı faktörlerden korumak, büyük önem taşıyor. Pürüzsüz, parlak ve lekesiz bir cilde sahip olmayı hepimiz istesek de aslında doğru adımları uygulamayabiliyoruz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:11

Hepimizin mutfağında bulunan bazı ürünler, cilt yapısını en iyi şekilde korumamıza imkan tanıyor. Peki bunlarla neler yapılabilir? Peeling, nemlendirici, parlatıcı, yatıştırıcı ve hatta pürüzsüzleştiren etkilere sahip doğal ürünleri doğru kullanmak hayatınızı değiştirebilir. İşte o ipuçları…

BAL Bal, cilt için en iyi nemlendiricilerin başında geliyor. Özellikle cilde masaj olarak uygulandığında oldukça etkilidir. Papaya, muz veya taze portakal suyu ile karıştırabileceğiniz balı, cildinize uygulayabilirsiniz. Nemlendirici olarak kullanıyorsanız birkaç limon damlası ile karıştırın ve cildin ışıl ışıl parladığını görün.