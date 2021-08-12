Kilo verirken güzelliğinizden olmayın! Diyetteyken cilt ve saç sağlığınızı korumanın yolu

Kilo verirken saç ve cilt sağlığınızı korumanın çözümü kozmetik kullanmak değil, beslenme ve yaşam tarzınızda gerekli değişiklikleri yapmak. Beslenme uzmanı Pooja Makhija'nın da belirttiği gibi, bu ipuçlarından bazılarının günlük ihtiyacının olduğunu unutmamak gerekiyor.

"Tanıdığım o kadar çok kişi kilo verme sürecinde cilt ve saç sağlığını kaybediyor ki kilo kaybederken güzelliklerini de kaybediyorlar. Sağlıklı yağ kaybı, yüzünüzün doğal ışıltısını kaybetmenize neden olabilir. Yiyecekleri akıllıca kullanmak ise sağlıksız yağları yakmaya ve hatta cildinizin ve saçınızın kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir" diye yazdı.

Makhija'ya göre,

Su cildinizi nemlendirmek için diyetinizdeki en önemli besindir.

Çok düşük kalorili diyetler onarılamaz kas ve kolajen kaybına neden olur.

Günde bir bardak sebze suyu içtiğinizden emin olun.

MAKHİJA'NIN SEBZE SUYUNUN İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKENLER:

Salatalık Havuç Pancar kökü Soğuk Domates Su Limon

HAZIRLANIŞI:

*Bütün malzemeleri biraz su ile karıştırın. Karışımı süzün, bir limon sıkın ve hemen için.

Salatalık bir su kaynağı iken, havuç iyi bir beta karoten kaynağıdır. Pancar demir açısından zengin, domates ise iyi bir likopen ve C vitamini kaynağıdır. E vitamini açısından zengin, soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sağlayan içerik, faydaları ile birleştiğinde çiğ sebze suyu tam bir vitamin ve demir kaynağı haline geliyor.

Dikkat etmeniz gereken diğer birkaç adım ise;