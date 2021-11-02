Kış ayında cilt lekesine dikkat!

Ciltte oluşan lekelerinin çıkmasında aklımıza yalnızca güneş ışınlarına doğrudan temas ile çıkan lekeler gelir. Fakat ileri yaş almakla birlikte cildin de yaş alması, doğum kontrol hapı kullanımı, lazer ile peeling ve termal ısı gibi yöntemlerin hatalı uygulanması leke oluşumuna yol açabiliyor. Leke tedavisinde bilinçsiz şekilde kullanılan krem ve ilaçlar da problemi tetikleyebiliyor.

KIŞ GÜNEŞİ

Leke tedavisinin başarılı olması için, yaz ayında olmasa bile güneşten korunmaya devam etmek büyük önem arz eder. Evden dışarı çıkılmasa da güneş kremi sabah yüz temizlendikten sonra sürülüp, öğlen ve ikindi zamanı tekrar edilmelidir. Bununla birlikte gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında, ağda gibi işlemler sonrası güneş koruyucu muhakkak kullanılmalıdır.