Kış aylarında kuru ciltler kırışıklığa neden oluyor

Güzellik ve Estetiysen Uzmanı Ebru Şehirli, kış aylarında kuru cildin erken kırışmaya neden olduğunu belirterek, soğuk ve rüzgarlı havada nemlendirici kullanılması gerektiğini vurguladı.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:01

Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi daha kırılgan hale getiren nedenlerin başında. Ciltteki aşırı kurumanın oluşturduğu hassasiyet ve buna paralel olarak cilt sorunlarında artış devam ediyor. Diyarbakır'da güzellik ve estetik hizmeti veren Ebru Şehirli, kış aylarında cilt bakımının daha çok tercih edilmesinin sebebinin yaz aylarında keskin güneşin etkisiyle oluşsan lekeler ve çiller olduğunu belirtti. Şehirli, cilt bakımı içinse nemlendirici kullanılmasını önerdi.

Kadın ve erkek danışanlarının şikayetlerinin başında leke ve kırışıklık sorununun geldiğini aktaran Şehirli, leke tedavileri için kış aylarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Şehirli, danışanlarının kış aylarının gelmesiyle bir an önce işleme başlaması gerektiğini hatırlatarak, kuru ciltlerin neden olduğu kırışıklıklara karşı nemlendirici kullanılması ve uygulamanın cilt şekline göre yapılması gerektiğini söyledi. Şehirli, "Kış aylarında cilt bakımın daha çok tercih edilmesinin sebebi, yaz aylarında tatile gidilerek keskin güneşin etkisiyle lekeler ve çiller oluşur buna bağlı kış aylarında yapılması gereken işlemdir.