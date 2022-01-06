Kışın cildinizin kurumaması için...

Kış aylarında bazı cilt hastalıklarının daha sık ve şiddetli seyretmesi nedeniyle cilt sağlığına daha çok önem verilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Kışın vücudumuzun kurumasını engellemek için kısa, ılık duş almak ve her banyodan sonra mutlaka yağ içeriği zengin nemlendiriciler ve vücut yağları kullanmak etkili bir önlemdir” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:15

Kış aylarında havaların soğuması, rüzgârların şiddetlenmesi, güneş ışınlarının azalması, hava kirliğinin artması, kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirilmesinin cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, bazı cilt hastalıklarının kışın daha sık ve daha şiddetli seyredebildiğini söyleyerek cilde iyi gelebilecek tavsiyelerde bulundu.



VÜCUDUNUZU GÜNDE 4 KEZ NEMLENDİRİN Havaların soğuması ile birlikte özellikle vücudun açık olan yerlerinde daha çok olmak üzere tüm vücutta yaygın bir kuruma başladığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, ayrıca kışın artan hava kirliliği, kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmek, kalorifer ve soba gibi ısıtıcıların kullanılmasının da cilt kuruluğunu ve buna bağlı olarak da kaşıntıyı artırdığını söyledi. Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Kışın ortaya çıkan cilt kuruluğu ve kaşıntıyı önlemek için düzenli olarak tüm vücudumuzu günde 3-4 kez düzenli olarak nemlendirmeliyiz. Ayrıca kış aylarında kurumayı engellemek için kısa ve ılık duş alalım, her banyodan sonra da mutlaka yağ içeriği zengin nemlendiriciler ve vücut yağları kullanmalıyız" diye konuştu.





TEMAS EGZAMASINA KARŞI ELDİVEN VE ATKI GİYİN Kış aylarının gelmesiyle birlikte temas egzaması (kontakt dermatit) sıklığında da artış görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Özlem Ekiz, şu bilgileri verdi: "Özellikle soğukla çok sık temas eden ellerde ve yüz bölgesinde kuruma, çatlama, kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkarak hastaların yaşam kalitesini önemli derecede bozmaktadır. Temas egzamasından korunmak için soğuk havalarda dışarı çıkarken mutlaka eldiven, atkı gibi koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Ellerimizi yıkarken cildimizi kurutmayan zeytinyağlı veya gliserinli el sabunları kullanılmalıdır. Ellerimizi yıkadıktan sonra hemen nemlendirici el kremleri sürülmelidir. Temizlik yaparken veya kimyasal ürünlere temas ederken de mutlaka içi pamuklu eldivenler kullanılmalıdır. Egzama belirtileri ortaya çıkınca en yakın zamanda dermatoloğunuza başvurmalısınız."



SEDEFTEN KORUNMAK İÇİN GÜNDE 15 DAKİKA GÜNEŞLENİN Havaların soğuması, güneş ışınlarına daha az maruz kalınması, kalorifer, soba veya klima ile ısıtılan ortamlarda daha uzun süre kalınması ve banyoda sıcak su ile banyo yapılması gibi faktörlerin sedef lezyonlarında artma veya yeni sedef lezyonlarının ortaya çıkmasına sebep olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Özlem Ekiz, sedef hastalığını kontrol altında tutabilmek için kış aylarında havanın güneşli olduğu dönemlerde günde en az 15 dakika düzenli olarak güneş ışınlarından faydalanılması ve en kısa sürede dermatoloğa başvurarak uygun tedavilerin alınması gerektiğini belirtti.



RÜZGâR YAĞLI EGZAMAYI ARTIRIYOR Soğuk hava, nem kaybı, aşırı rüzgâr ve uzun süren sıcak suyla yapılan banyolar nedeniyle kışın saçlı deride, yüz bölgesinde, erkeklerde ise göğüs bölgesinde kaşıntı, kızarıklık ve pullanma şeklinde oluşan belirtilerin seboreik egzama (yağlı egzama) olarak adlandırıldığını vurgulayan Doç. Dr. Özlem Ekiz, seboreik egzaması olan hastaların dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Çok soğuk ve aşırı rüzgârlı havada mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalıdır. Her gün düzenli olarak seboreik egzemalı ciltler için uygun olan nemlendirici kremler sürülmelidir. Eczanelerden seboreik egzamaya yönelik özel krem ve şampuanlar alınarak kullanılmalıdır. Düzenli olarak doktorla iletişim kurularak hastalığın kontrol altında tutulmasına dikkat edilmelidir."