Kışın da vazgeçilmeziniz! Neden kış aylarında da kremi kullanılmalı?

Güneşe çok da maruz kalmadığımızı düşündüğümüz kış ayları, aslında fark etmeden birçok zararlı etkiyle karşılaştığımız ve korunmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Aslında güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak, yılın her döneminde aynı hasar etkisini ortaya çıkarır. Bu nedenle güneş kremlerini kış aylarında da çantanızda bulundurmanız oldukça önemli.
KIŞ DÖNEMİNDE EN İYİ GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLİR?
Herhangi bir güneş kremi değil, cildinizin güneşten aldığı hasar seviyesine, kremin kıvamına ve güneşten koruma derecesine göre özel bir seçim yapmanız önemlidir. Güneşten koruma düzeyinin SPF değeri ile belirtilen bu kremler arasında en doğru seçimi yapabilmek için koruma düzeylerini de öğrenmek gerekir. SPF 50 PA++ veya SPF 30 PA++ ve minimum SPF 15 PA++ ile geniş spektrumlu güneş koruması sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek cilt tipinize göre doğru bir tercihi yapabilirsiniz.
Doğru güneş kremi tercihini içeriğindeki doğal çinko oksit, ayçiçeği ve nergis vb. doğal özlerle zenginleştirilmiş bir yapıya sahip olmalıdır. Ayrıca, yağsız, terletmeyen ve suya dayanıklı olmasının yanı sıra uzun ömürlü bir kullanım sunması da önemli detaylar arasında yer alır. Üstelik güneş kreminin içeriğinde olanlar kadar olmaması gerekenler de önem taşır. Örneğin; paraben veya silikon gibi zararlı içeriklerin olmamasına dikkat etmek gerekir.
KIŞ DÖNEMİNDE GÜNEŞ KREMİ UYGULAMASI NASIL OLMALIDIR?
Güneş kremleri ile ilgili olarak doğru bir kullanım da tercihler kadar önemlidir. En etkili güneş kremi sonucunu almak için dışarıya çıkmadan en az 10 dakika önce sürmeniz gerekir. Ayrıca her iki saatte bir de uygulamaya devam etmek gerekir. Makyaj yapıyorsanız, öncelikle güneş kremini ardından nemlendiriciyi uygulamak en doğru adım olacaktır. Her mevsimde uygulayacağınız bu yöntem sayesinde cildinizi uzun vadede oldukça iyi koruyabilirsiniz.
NEDEN YIL BOYUNCA GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI?
Güneş kremleri UVA ve UVB ışınlarından korur
Ultraviyole veya UV ışınlarının iki türü vardır: Ultraviyole A ve Ultraviyole B.
UVA ışınları cildin alt katmanlarına nüfuz eder, kırışıklıklara ve cilt renginin solmasına, erken yaşlanmaya neden olur. Bir diğer alternatif ise, UVB ışınları güneş yanığına neden olan 'yakan' ışınlardır. İyi bir içeriğe sahip ve etkili bir güneş kremi günlük kullanıldığında cildi bu iki zararlı ışına karşı koruyabilir.
Güneş lekelerine karşı korur
Güneş koruması olmadan UV ışınlarına aşırı maruz kalma, güneş lekeleri veya yaşlılık lekeleri gibi zorlukla ortadan kalkan lekelere neden olur. Güneş lekeleri yüz, kollar, sırt, omuzlar ve ellerin üstünde görünebilir. İyi bir güneş kremi ise tüm bu etkilere karşı büyük oranda koruma sağlayarak yaşanabilecek lekelenme problemi ihtimalini en aza indirir.
Cildin erken yaşlanmasını önler
Düzenli güneş koruyucu krem kullanımı, cildi güneşin zararlı UV ışınlarına tekrar tekrar maruz kalmak nedeniyle ortaya çıkan yaşlanma etkilerinden korur. Kırışıklıklar, pigmentli, kuru, pürüzlü ve pürüzlü cilt ve elastikiyet kaybı gibi belirtileri içerir.
Eşit cilt tonunu korumaya yardımcı olur
Güneş kremi kullanmadan güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan cilt renk değişikliği en çok rahatsız olunan konulardan biri. Korunmasız güneşe maruz kalmak ciltte koyu lekelere neden olabilir. Bu nedenle, cilt tonunu eşit tutmak ve hiperpigmentasyonu önlemek için dışarı çıkmadan önce güneş kremi kullanılmalıdır.