Kışın da vazgeçilmeziniz! Neden kış aylarında da kremi kullanılmalı?

Güneş kremi, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyan en önemli desteklerden biri. Günlük cilt bakım rutini için zorunluluklardan biri olan bu krem, yalnızca güneş yanıklarından değil UV ışınlarının cildinize ulaşmasıı engelleyerek yaşlanma, cilt hasarı gibi ufak ve görünmeyen zararları da engeller. Ancak sıklıkla yaz aylarında kullanılan güneş kremleri, aslında kış aylarında da kullanılması oldukça önemli ürünler arasında yerini alır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:10

Güneşe çok da maruz kalmadığımızı düşündüğümüz kış ayları, aslında fark etmeden birçok zararlı etkiyle karşılaştığımız ve korunmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Aslında güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak, yılın her döneminde aynı hasar etkisini ortaya çıkarır. Bu nedenle güneş kremlerini kış aylarında da çantanızda bulundurmanız oldukça önemli.

KIŞ DÖNEMİNDE EN İYİ GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLİR? Herhangi bir güneş kremi değil, cildinizin güneşten aldığı hasar seviyesine, kremin kıvamına ve güneşten koruma derecesine göre özel bir seçim yapmanız önemlidir. Güneşten koruma düzeyinin SPF değeri ile belirtilen bu kremler arasında en doğru seçimi yapabilmek için koruma düzeylerini de öğrenmek gerekir. SPF 50 PA++ veya SPF 30 PA++ ve minimum SPF 15 PA++ ile geniş spektrumlu güneş koruması sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek cilt tipinize göre doğru bir tercihi yapabilirsiniz. Doğru güneş kremi tercihini içeriğindeki doğal çinko oksit, ayçiçeği ve nergis vb. doğal özlerle zenginleştirilmiş bir yapıya sahip olmalıdır. Ayrıca, yağsız, terletmeyen ve suya dayanıklı olmasının yanı sıra uzun ömürlü bir kullanım sunması da önemli detaylar arasında yer alır. Üstelik güneş kreminin içeriğinde olanlar kadar olmaması gerekenler de önem taşır. Örneğin; paraben veya silikon gibi zararlı içeriklerin olmamasına dikkat etmek gerekir.

KIŞ DÖNEMİNDE GÜNEŞ KREMİ UYGULAMASI NASIL OLMALIDIR? Güneş kremleri ile ilgili olarak doğru bir kullanım da tercihler kadar önemlidir. En etkili güneş kremi sonucunu almak için dışarıya çıkmadan en az 10 dakika önce sürmeniz gerekir. Ayrıca her iki saatte bir de uygulamaya devam etmek gerekir. Makyaj yapıyorsanız, öncelikle güneş kremini ardından nemlendiriciyi uygulamak en doğru adım olacaktır. Her mevsimde uygulayacağınız bu yöntem sayesinde cildinizi uzun vadede oldukça iyi koruyabilirsiniz.