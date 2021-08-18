Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, vücut için birçok faydası olan D vitamininin bilinçli güneşlenmeyle elde edilebileceğini belirterek, korumasız ve uzun süreli şekilde yapılan güneşlenmenin yarardan çok zarara neden olabileceğini söyledi.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 10:57

Prof. Dr. Üstündağ, D vitamininin vücut sağlığı açısından pek çok önemi olduğunu ifade ederek, eksikliğinde tansiyon ve diyabet başta olmak üzere birçok rahatsızlığın oluştuğuna dikkat çekti. Türkiye'nin coğrafi konumunun sağlıklı güneşlenme için birçok ülkeye göre avantajlı olduğunu dile getiren Üstündağ, "Bizim ülkemiz güneş açısından kuzey ülkelerine göre çok şanslı ama güneş ışınları ülkemize yatay olarak geliyorlar. Bu durum da ultraviyole-B ışınlarının D vitamini oluşturma mekanizmasını bir miktar bozuyor." dedi.

D vitamininin koldaki damarların güneşten gelen ultraviyole-B ışınlarıyla temas etmesiyle oluşmaya başladığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: "Kolumuzdaki yüzeyel damarlarımızda kolesterol dolaşıyor, güneşin özel bir ışını Ultraviyole-B ışını ona temas ediyor ve kolekalsiferol dediğimiz D vitaminin öncü maddesini yapıyor. Bu molekül karaciğere gidiyor, orada işleniyor ve sonra böbreğe gelip işleniyor ve D vitamini ancak güneş, sağlıklı karaciğer ve böbreğin varlığı durumunda gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla güneş ışınları D vitamininin oluşabilmesi için gerekli." Üstündağ, ultraviyole-B ışınlarının yoğun olduğu saatlerin güneşlenme için uygun olduğunu, bu ışınların düştüğü saatlerin her kente göre farklılık gösterdiğini ifade etti.