Mucize bitki: Cildinizi pürüzsüz hale getiriyor!

Nane, doğanın hem kolay yetişen de sağlık deposu bitkilerinden biri. Böylece sadece yerken değil aynı zamanda cilde uygulama da büyük etkiler ortaya çıkarıyor. Ancak nane yapraklarını cildinize uygulamadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almalısınız. Aksi halde cildiniz alerjik reaksiyon gösterebilir.

Sivilceleri tedavi eder

Nane yaprakları, ciltteki sebum yağının salgılanmasını kontrol eden salisilik asit ve A vitamini bakımından zengindir. Yağlı cilde sahip kişiler sivilce patlamalarına daha yatkındır. Nane yapraklarının anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleri iltihaplanmayı önler ve aynı zamanda akneyi tedavi eder. Yapmanız gereken tek şey sivilce üzerine nane yaprağı macunu sürmek ve kuruyana kadar 15 dakika bekletmektir. Bu sivilce izlerini ortadan kaldıracak ve ayrıca cildin gözeneklerini temizleyecektir.

Yaraları iyileştirir





Nane yapraklarındaki güçlü anti-inflamatuar özellikler, kesiklerin, yaraların, sivrisinek ısırıklarının ve hatta kaşıntılı cildin iyileşmesine yardımcı olur. Nane yaprağı suyunu çıkarmanız ve cildin enfekte bölgesine uygulamanız gerekir. Bu, yaraların iyileşmesine yardımcı olacak ve ayrıca ciltteki tahriş ve yanma hissini de yatıştıracaktır.

Cildi nemlendirir ve rengini düzenler

Nane yaprakları, cildin doğal olarak renginin düzenlenmesine yardımcı olan hafif bir büzücü görevi görebilir. Gözeneklerdeki kiri temizler ve cildi esnek ve iyi nemlendirilmiş bir tonla canlandırır. Ayrıca cildinize kan dolaşımını iyileştirmede faydalı olacak, kırışıklıkları ve ince çizgileri önleyecektir. Nane yaprağı paketini yüzünüze uygulayın ve temiz su ile durulamadan önce 20-25 dakika bekletin.

Koyu halkaları azaltır





Nane yapraklarındaki antioksidanlar, göz altındaki koyu halkaları azaltmak için en iyi seçeneklerden biridir. Bu çok basit bir işlem çünkü tek yapmanız gereken koyu halkaların üzerine nane yaprağı macunu sürmek ve ve 15 dakika cildinizde kalmasına izin vermek. Bu, göz altındaki cilt tonunu hafifletecek ve koyu halkaların görünümünü azaltacaktır.

Cildi aydınlatır

Nane yaprakları, sürekli kirliliğe maruz kalmasına rağmen ciltte leke ve kızarıklık oluşmasını önleyen antiseptik özellikler bakımından zengindir. Ayrıca doğrudan güneş ışığı altında uzun süre ciltte oluşan hasarı azaltır. Kusursuz ve ışıltılı bir görünüm için donuk cildinize nane yaprağı özü uygulayın. Etkili sonuçlar için işlemi ayda bir kez tekrarlayın.