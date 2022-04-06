Pürüzsüz ciltleri ile tüm dünyada ünlüler! İşte Korelilerin mermer gibi cildinin sırrı

Birçok güzellik tüyoları arasındaki üç adım, Korelilerin cilt bakım rutinlerinin en önemlilerini oluşturuyor. Deneyenler ise her zamankinden daha genç, daha sıkı ve daha yumuşak bir cilde sahip olduklarını dile getiriyorlar. Üstelik evinizin rahatlığında üç basit yaşlanma karşıtı tüyolara hemen göz atabilirsiniz.
YÜZÜNÜZÜ SICAK SUYA BATIRILMIŞ BİR MÜSLİN BEZİ İLE SİLİN
İlk aşamada, tek yapmanız gereken peeling yapmak ve sıcak suya batırılmış bir müslin bezi ile yüzünüzü derinlemesine temizlemek ve yüzünüze her gün farklı hareketlerle, yukarıdan aşağıya doğru farklı hareketlerle masaj uygulamasını düzenli olarak uygulayın. Yaklaşık iki hafta içinde daha sıkı bir cilt gördüğünüze şaşıracaksınız.
YÜZ EGZERSİZİ
Kore'de insanların yaptığı düzenli ağız egzersizleri, oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sadece sesli harfleri kullanarak "- a, e, i, o, u" düzenli olarak tekrar edin. Bu basit egzersiz, yüzünüzdeki kan dolaşımını büyük ölçüde iyileştirerek oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkarır ve yüz elastikiyetini uzun süre korumasını sağlar.
DÜZENLİ PARMAK MASAJI
Ev ortamında da yüz bakımı konusunda en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, bir yüz kremi uyguladıktan sonra parmaklarınızı yüzünüzün her yerine dairesel hareketlerle gezdirmektir. Yüze hafifçe vurmak hem kan dolaşımını hızlandırır hem de krem sayesinde yüzü nemlendirir.
Kore'de cilt her zaman önce gelir. Cildin makyaj veya modadan daha önemli olduğuna düşünen bir halktır. Ciltlerinin sırrı, birçok popüler cilt bakım markasının geçmişte kullanmayı düşünmediği alternatif, hayvansal ve doğal maddeler kullanıyor olmalarıdır.