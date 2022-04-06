Pürüzsüz ciltleri ile tüm dünyada ünlüler! İşte Korelilerin mermer gibi cildinin sırrı

Birçok güzellik tüyoları arasındaki üç adım, Korelilerin cilt bakım rutinlerinin en önemlilerini oluşturuyor. Deneyenler ise her zamankinden daha genç, daha sıkı ve daha yumuşak bir cilde sahip olduklarını dile getiriyorlar. Üstelik evinizin rahatlığında üç basit yaşlanma karşıtı tüyolara hemen göz atabilirsiniz.

YÜZÜNÜZÜ SICAK SUYA BATIRILMIŞ BİR MÜSLİN BEZİ İLE SİLİN

İlk aşamada, tek yapmanız gereken peeling yapmak ve sıcak suya batırılmış bir müslin bezi ile yüzünüzü derinlemesine temizlemek ve yüzünüze her gün farklı hareketlerle, yukarıdan aşağıya doğru farklı hareketlerle masaj uygulamasını düzenli olarak uygulayın. Yaklaşık iki hafta içinde daha sıkı bir cilt gördüğünüze şaşıracaksınız.