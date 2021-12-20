Sağlıklı bir cilt için yağ tüketimine dikkat!

Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Nalan Saraç ise kış aylarında cilt bakımı ve güzellik ipuçlarını anlattı.



D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Yağsız beslenmenin, D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olumsuz etki edeceğini vurgulayan Uzm. Dyt. İpek, sağlık için fiziksel aktiviteye, yaşa, cinsiyete ve hastalık durumuna uygun miktarda yağ tüketilmesi ve daha çok bitkisel yağların tercih edilmesi önerisinde bulundu.

Uzm. Dyt. İpek, "D vitamini yüzde 90-95 oranında güneşten elde edilir. Yüzde 5-10 arasında ise sardalya, somon gibi yağlı balıklarda, süt, tereyağı, yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur. Ancak bu besinleri beslenmenizde yüksek miktarda bulundursanız bile, D vitamini düzeyleriniz normale ulaşmayabilir. Bunun için güneş ışığına ihtiyacınız olacaktır. Kış mevsiminden ötürü güneşten faydalanamadığımızdan takviye kullanmakta fayda var. Bu takviyeler için ise mutlaka bir hekime başvurulmalı. D vitamini düzeyiniz değerlendirilip tedavi planınız çizildikten sonra yapmanız gereken bu plana sadık kalmaktır. Doktorunuzun önerdiği dozda ve şekilde D vitamini kullanmanız oldukça önemlidir. Aksi takdirde, D vitamini düzeyim normale dönsün diyerek yüksek dozda kullandığınız ürünler sağlığınıza zarar verebilir" bilgisini verdi.