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Sebebine inanamayacaksınız! Kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalarsanız...

Herkes tamamen hazırlanmış, güne hazır ve dişlerini fırçalamış olarak kapıdan çıkarsa, bunu bir kazanç olarak görürüz. Ama günün en önemli rutini olan dişlerimizi fırçalama sırasının ne zaman olacağını hiç düşünüyor muyuz? Sonunda ortaya çıktı ki, diş fırçalama kahvaltıdan önce yapılmalı.

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 17:02
SEBEBİNE İNANAMAYACAKSINIZ! KAHVALTIDAN SONRA DİŞLERİNİZİ FIRÇALARSANIZ...

Essex'ten diş hekimi Anna Peterson, viral bir TikTok videosunda 40.000 takipçisini kahvaltıdan sonra fırçalamanın aslında dişlerine zarar verebileceği konusunda uyardı. "Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamaman gerektiğini biliyor muydun? Her zaman daha önce fırçalamanız gerek" gerek diyeren birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı.

Bunun nedenlerinden bahseden uzman şöyle devam etti: "Kahvaltı yaptığınızda, ağzınızdaki ortam asidik oluyor. Yani kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçaladığınızda yaptığınız şey, asidi dişe fırçalamak ve bu diş minesini aşındırıyor."

YEMEK YEMEK ÜZEREYKEN DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMANIN NE ANLAMI VAR?

Anna, bu yaklaşımın kahvaltıdan önce inci gibi beyazlarınızı koruduğunu söylüyor. "Kahvaltıdan önce fırçalamak dişlerinizi yiyeceğiniz her şeyden korur" diye uyarıda bulunuyor.

Bu sayede artık diş fırçalama sırasından emin olarak istediğiniz gibi dişlere her fırsatta sahip olabilir, günün kalanında yediğiniz besinlerin dişlerinize zarar vermesini engelleyebilirsiniz.

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