Tatiliniz çileye dönmesin! Cilt kanserine davetiye çıkarıyor

Güneş yanığının belirtileri konusunda bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Benar, "Kızarıklık, deride şişme ,ağrı, kabarcıklar, ateş, titreme, güçsüzlük hissi, kafa karışıklığı veya bayılma. Yanıktan günler sonra ciltte kuruluk, kaşıntı ve soyulma güneş yanığının belirtileri arasındadır. Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir" açıklamasında bulundu. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmanın yeterli olacağından bahseden Dr. Benar, sözlerine şöyle devam etti: "Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur."

NEMLENDİRİ VE LOSYON SÜRMEYİ İHMAL ETMEYİN



"Papatya veya aloe vera içeren ürünler iltihap giderici özelliği nedeniyle yanık bölgeye sürülürse iyileşmeyi hızlandırır " diyen Dr. Benar, "Ancak cilde herhangi bir merhem ya da krem sürmeden önce içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını test etmek için öncelikle cildinizde küçük bir alana sürerek denemeniz güvenlik açısından gereklidir. Yanık bölgelere günde birkaç kez nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak sıvı kaybını minimumda tutmaya yardımcı olur" şeklinde konuştu.



Güneş yanıklarına karşı saat 10.00-14.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini kaydeden Dr. Benar, "Güneş ışığının yoğun olduğu 10:00 - 14:00 saatleri arasında aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Güneş kremi kullanın.Uzun kollu kıyafetler ve şapka gibi güneşten koruyucu giysiler kullanın. Bronzlaşma salonlarını sık kullanmaktan kaçının" uyarısında bulundu.