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Tatiliniz çileye dönmesin! Cilt kanserine davetiye çıkarıyor

Ülkemizde en yaygın görülen kanser türlerinden biri olan cilt kanserinin en önemli nedeni aşırı güneşe maruz kalmak. Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar, özellikle tatilde olan vatandaşları uyardı. Dr. Benar, "Güneş yanığı, cildin ultraviyole (UV) radyasyona (güneş ışığının bir parçası olan görünmez ışınlar) veya bronzlaşma salonları gibi UV ışık kaynaklarına maruz kalması sonucunda oluşan gözle görülür reaksiyonlardır. Güneş yanığı belirtileri, güneş ışığına maruz kalınmasından birkaç saat sonra görünmeyebilir. Tipik olarak güneşe maruz kaldıktan 24 ila 36 saat sonra yanıklar en kötü haldedir. Ultraviyole ışınlar ciltte görünmez hasara da neden olabilir. Aşırı seviyede ve/veya birden fazla güneş yanığı varlığı, cildin erken yaşlanmasına ve cilt kanserine yol açar" açıklamasında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 21.07.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 11:22
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TATİLİNİZ ÇİLEYE DÖNMESİN! CİLT KANSERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Güneş yanığının belirtileri konusunda bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Benar, "Kızarıklık, deride şişme ,ağrı, kabarcıklar, ateş, titreme, güçsüzlük hissi, kafa karışıklığı veya bayılma. Yanıktan günler sonra ciltte kuruluk, kaşıntı ve soyulma güneş yanığının belirtileri arasındadır. Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir" açıklamasında bulundu. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmanın yeterli olacağından bahseden Dr. Benar, sözlerine şöyle devam etti: "Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur."

NEMLENDİRİ VE LOSYON SÜRMEYİ İHMAL ETMEYİN


"Papatya veya aloe vera içeren ürünler iltihap giderici özelliği nedeniyle yanık bölgeye sürülürse iyileşmeyi hızlandırır " diyen Dr. Benar, "Ancak cilde herhangi bir merhem ya da krem sürmeden önce içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını test etmek için öncelikle cildinizde küçük bir alana sürerek denemeniz güvenlik açısından gereklidir. Yanık bölgelere günde birkaç kez nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak sıvı kaybını minimumda tutmaya yardımcı olur" şeklinde konuştu.


Güneş yanıklarına karşı saat 10.00-14.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini kaydeden Dr. Benar, "Güneş ışığının yoğun olduğu 10:00 - 14:00 saatleri arasında aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Güneş kremi kullanın.Uzun kollu kıyafetler ve şapka gibi güneşten koruyucu giysiler kullanın. Bronzlaşma salonlarını sık kullanmaktan kaçının" uyarısında bulundu.

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