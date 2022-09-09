Tek bir damlası cildinizi yenilemeye yetiyor! Bıçak altına yatmaya son...

Ciltte oluşan lekeler sonsuza kadar sizinle kalacakmış gibi hissetseniz de aslında yanlış düşünüyorsunuz. Bu doğal yağlar sayesinde ciltte oluşan izlerden tamamen kurtulacaksınız aynı zamanda pürüzsüz bir cilt elde edeceksiniz.
BİR DAMLASI YETERLİ OLUYOR
Esansiyel yağlar, cilt koşullarını iyileştirmeye, güzellik ürünlerini iyileştirmeye, yaraların iyileşme sürelerini hızlandırmaya, yara izlerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olmak için yüzyıllardır kullanılmaktadır.
Yenileyici özellikleri ile bilinen cilt bakımı için 1 numaralı esansiyel yağ Helichrysum'dur. Bu yağ, bir bitkinin papatya benzeri çiçeğinden gelir. Bir antioksidandır, antienflamatuardır ve kolajen üretimini arttırdığı, deri döküntülerini hafiflettiği ve yara iyileşme sürecini hızlandırdığı bilinmektedir. Bir damlası bile tüm cilt için oldukça fayda sağlıyor.
SARDUNYA YAĞI
Sardunya yağı, yara izlerinin tedavisinde fazlasıyla yararlıdır
Antiseptik, antimikrobiyal ve antibakteriyel yara iyileştirici özellikleri, yara izlerinin daha az görünür olmasına yardımcı olabilir. 2013 yılında yapılan araştırmalar, gül sardunya yağının inflamatuar cilt durumlarını önlemede ve tedavi etmede etkili olduğunu buldu. Sardunya yağı ile sonuçları görmek en az bir ay sürebilir. Yüksek tansiyonunuz varsa veya kardiyovasküler hastalık riskiniz varsa sardunya yağını dikkatli kullanın.
LAVANTA YAĞI
Lavanta esansiyel yağı, hücre ve doku büyümesini teşvik ederek yara izini önlemeye yardımcı olabilir. Antibiyotik, antioksidan ve antiseptik özelliklere sahiptir. Özellikle düzenli olarak yüzünüze masaj yaparak uygularsannız cildiniz nemlenecek ve pürüzsüz bir görünüm kazanacaktır.
SEDİR AĞACI YAĞI
Sedir ağacı yağının gençleştirici etkisi, yara izleri de dahil olmak üzere cilt üzerinde fazlasıyla yararı vardır. Aynı zamanda iltihabı azaltmak ve ağrı kesici bir etki sağlamak için.Sedir ağacı yağı sivilce tedavisinde de faydalıdır.
ÇAY AĞACI YAĞI
Ciltte oluşan akne, sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde etkilidir. Ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Cilde çok fayda sağlayan bu yağ, cildinizi nemlendirerek ışıltılı bir görünüm kazandırır.
BİBERİYE YAĞI
Biberiye esansiyel yağı, bitkinin çiçekli tepesinden gelir. Çoğu insan onu yemek pişirmek için kullanır, limonlu tavuk yemekleri ile harikadır, ancak aynı zamanda yatıştırıcı ve ağrı giderici özellikler sağladığı için cilt için kullanmak için harika bir yağdır. Biberiye esansiyel yağı, cildi nemli ve parlak tutmak için yıkamalara, maskelere, tonerlere ve kremlere eklenebilir. Biberiye esansiyel yağını biraz hindistancevizi yağı veya başka bir taşıyıcı yağ ile karıştırabilir ve günlük olarak yara izleri veya izler üzerinde kullanabilir ve bunların kaybolmasını izleyebilirsiniz!