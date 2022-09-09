Tek bir damlası cildinizi yenilemeye yetiyor! Bıçak altına yatmaya son...

BİBERİYE YAĞI

Biberiye esansiyel yağı, bitkinin çiçekli tepesinden gelir. Çoğu insan onu yemek pişirmek için kullanır, limonlu tavuk yemekleri ile harikadır, ancak aynı zamanda yatıştırıcı ve ağrı giderici özellikler sağladığı için cilt için kullanmak için harika bir yağdır. Biberiye esansiyel yağı, cildi nemli ve parlak tutmak için yıkamalara, maskelere, tonerlere ve kremlere eklenebilir. Biberiye esansiyel yağını biraz hindistancevizi yağı veya başka bir taşıyıcı yağ ile karıştırabilir ve günlük olarak yara izleri veya izler üzerinde kullanabilir ve bunların kaybolmasını izleyebilirsiniz!