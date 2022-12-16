Tüm cilt tiplerinde işe yarıyor! Bu yağ adeta gençlik iksiri: Kırışıklıkları yok ediyor...

Kozmetik sektörünün en çok kullandığı ürünlerden biri olan moringa yağı, nemlendirici, saç ve vücut kremleri veya kırışıklık karşıtı gibi kremlerin malzemelerinden biri. Cilt sağlığını iyileştirmek için kullanabileceğiniz bu yağ, cilt dokusunda ortaya çıkan sarkmaları engellerken aynı zamanda kırışıklıklar konusunda etkili sonuçlar çıkarıyor.

"BİRÇOK CİLT TİPİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"

Healthline, ayrıca antiinflamatuar olması sebebiyle sivilceli yüzlerde de etkisini gösteren moringa yağı, aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir ajan olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. Dermatolog Marie Hayag verdiği röportajda, yapılan bir çalışmanın ardından moringa yağının sedef iltihabını dahi azalttığını gösterdiğini ve geleneksel ilaçlarla karşılaştırabilir faydaları olduğunu gösterdi.