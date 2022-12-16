Tüm cilt tiplerinde işe yarıyor! Bu yağ adeta gençlik iksiri: Kırışıklıkları yok ediyor...

Kozmetik sektörünün en çok kullandığı ürünlerden biri olan moringa yağı, nemlendirici, saç ve vücut kremleri veya kırışıklık karşıtı gibi kremlerin malzemelerinden biri. Cilt sağlığını iyileştirmek için kullanabileceğiniz bu yağ, cilt dokusunda ortaya çıkan sarkmaları engellerken aynı zamanda kırışıklıklar konusunda etkili sonuçlar çıkarıyor.
"DERMATOLOGLARIN ÖNERDİĞİ KULLANIM BİÇİMİ…"
Healthline'ın haberine göre; belirtilen kullanımları arasında kuru ciltleri nemlendirmesi en iyi desteği sunuyor. Dermatoloji Uzmanı Marissa Garshick, hastalarına akşam cilt bakımı rutininin son adımında yüzlerine moringa yağı sürmelerini belirtiyor.
"BİRÇOK CİLT TİPİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"
Healthline, ayrıca antiinflamatuar olması sebebiyle sivilceli yüzlerde de etkisini gösteren moringa yağı, aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir ajan olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. Dermatolog Marie Hayag verdiği röportajda, yapılan bir çalışmanın ardından moringa yağının sedef iltihabını dahi azalttığını gösterdiğini ve geleneksel ilaçlarla karşılaştırabilir faydaları olduğunu gösterdi.
Cildinize sürebileceğiniz diğer bazı ürünlerin aksine, moringa yağı genellikle güvenlidir. Dermatolog Deanne Mraz Robinson, çoğu cilt tipinin moringa yağını olumlu bir katkı olarak gördüğünü söylüyor. Hayag, moringa yağında bulunan yüksek oleik asit içeriği sayesinde kuru ciltlerde ve ileri yaşlardaki fayda sağlayacağını gösteriyor.
"YAN ETKİLERİNE DİKKAT"
Fakat tüm bu olumlu etkilerine rağmen kullanımı esnasında doktora danışmanız gerekiyor. Çoğu içerikte olduğu gibi, akılda tutulması gereken bazı gerekli uyarılar bulunuyor. Medical News Today'e göre; genel olarak moringa yağının hamile olanların kullanılmasının güvenli olmayabileceğini kaydedildi.