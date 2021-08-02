Uzman isim açıkladı! Uçuğa karşı neler yapmalıyız?

Uçuk birçok kişinin korkulu rüyası olabiliyor. Günlük hayat kalitesini etkileyen uçuğa karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Uçuk bir hastalığın habercisi ya da belirtisi olarak görülebilir mi? Dermatolog Doç. Dr. Gökhan Okan, uçuk ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Herpes Simpleks (Uçuk Hastalığı) Uçuk nedir?

Herpes simpleks ya da uçuk hastalığı (HSV) olarak isimlendirilen virüsün neden olduğu, cilt ve mukozalarda görülen, içi su dolu küçük kabarcıklarla kendini belli eden bir virüs hastalığıdır. Herpes simpleks tip 1(HSV 1) ve Herpes simpleks tip 2(HSV 2) insanlarda en sık görülen, uçuğa neden olan enfeksiyon etmenleridir. Herpes simpleks tip 1 genellikle dudaklarda, Herpes simpleks tip 2 ise genellikle genital bölgede enfeksiyon oluşturur ancak her iki tip her bölgede görülebilir.

HSV virüsü yüz, dudaklar, burun ve ağız içinde su dolu sertliklerle kendini belli eder. Hastalarda ateş yüksekliği, yanma, batma, sızı, kaşıntı, lenf bezesinde şişlik gibi yakınmalara neden olur. Kabarcıkların üzerine bakteriler yerleşebilir. Kabarcıklar daha sonra açılır, yaraya döner, yaralar sonrasında kabuk halini alır. Kabuklar sonrasında düşer ve hafif bir leke bırakarak iyileşir. Genelde leke zamanla ortadan kalkar.