Vücuttaki deri kistlerine son derece dikkat edilmeli!

Kistler, deri yüzeyinin altında küçük bir bezelye tanesi gibi hissedilirler. Deri Kistleri genellikle deri enfeksiyonlarının veya yağ yapan salgı bezlerinin tıkanmasının bir sonucu olarak gelişirler.

DERİ YAĞ KİSTLERTİNİN VEYA DERİ ABSELERİNİN ÇIKARILMASI TEDAVİSİ

Deri kistleri; içi sıvı, iltihap veya yağ ile dolu olan, kapalı doku keseleridir. Deri Kistleri deri yüzeyinin altında küçük bir bezelye tanesi gibi ya da daha büyük ağrı veren hareketli ya da sabit ele gelen lezyonlar şeklinde hissedilirler. Deri Kistlerinin tanısı konulduktan sonra çıkarılmaları esas tedavidir. Eğer tanı apse ise öncelikle antibiyotik tedavisi ve topikal tedavilerle enfeksiyon baskılanıp apse drenajı yapılırsa çok daha sağlıklı tedavi tamamlanmış olacaktır.

Eğer tanı yağ kisti ise yine lezyon alanı lokla anestezi ile uyuşturulduktan sonra lezyonun büyüklüğüne uygun bir kesi yapılır. Kistin içindeki yağ dokusu tamamen çıkarıldıktan sonra esas olarak bu yağ dokusunu içinde barındıran kesenin çıkarılması ile tedavi tamamlanır.