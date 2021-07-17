Yüzünüzdeki kızarık görünümden birkaç adımda kurtulun!

Kızarık ve tahriş olmuş bir ciltten kurtulmanın ise aslında çok basit birkaç adımı bulunuyor. Uzun vadede dikkatli adımlar atmak, cildinizdeki kızarıkları ortadan kaldırabilir. Bu noktada nasıl bir yol izlemeniz gerektiğiniz sizler için derledik. İşte o adımlar…

LOSYON YERİNE KREM KULLANIN

Krem ve losyon kullanmak arasında fark vardır. Kuru ve hassas ciltler için krem kullanmak daha iyidir çünkü cildinizi nemli tutmak için daha ağır bir bariyer sağlar.

Losyon cilt tarafından hızla emilir ve normal ciltler için önerilir. Yaz aylarında losyonların hafif yapısı daha uygun olabilir.