Yüzünüzdeki kızarık görünümden birkaç adımda kurtulun!

Kızarık ve tahriş olmuş bir ciltten kurtulmanın ise aslında çok basit birkaç adımı bulunuyor. Uzun vadede dikkatli adımlar atmak, cildinizdeki kızarıkları ortadan kaldırabilir. Bu noktada nasıl bir yol izlemeniz gerektiğiniz sizler için derledik. İşte o adımlar…
LOSYON YERİNE KREM KULLANIN
Krem ve losyon kullanmak arasında fark vardır. Kuru ve hassas ciltler için krem kullanmak daha iyidir çünkü cildinizi nemli tutmak için daha ağır bir bariyer sağlar.
Losyon cilt tarafından hızla emilir ve normal ciltler için önerilir. Yaz aylarında losyonların hafif yapısı daha uygun olabilir.
DUŞ VAKTİNİZİ 10 DAKİKA İLE SINIRLAYIN
Önerilen maksimum banyo ve duş süresi yaklaşık 5 ila 10 dakikadır. Dermatologlar, cildi temizlemek ve nemlendirmek için bunun yeterli zaman olduğunu söylüyorlar. Aşırıya kaçmak hoş olmayan sonuçlara yol açabilir. Fazla yıkadığınızda ve aşırı temizlediğinizde, cildinizi sağlıklı tutan doğal yağlar sıyrılır. Gözenekler açılır ve tahriş ve kızarıklığın ortaya çıktığıyounı fark edebilirsiniz.
Ayrıca sıcak, ılık ve soğuk duşların faydaları vardır, ancak hangisinin cildiniz için iyi olduğundan emin değilseniz, ılık suyla gidin.
KOKUSUZ ÜRÜNLERİ KULLANIN
Cildinizin tahriş olduğunu ve hassaslaştığını fark ettiyseniz, "kokusuz" losyonlar, sabunlar ve deterjanlar kullanın. Bu ürünler, tahrişi en aza indirir ve daha az alerjik reaksiyona neden olurlar. "Kokusuz" kelimesiyle işaretlenmiş ürünlere karşı dikkatli olun. Cildinizi tahriş edebilecek kimyasallara sahip olabilirler.
BANYO KAPISINI KAPATIN
Zaman zaman duş alırken daha fazla hava almak için banyo kapısını açık bırakabiliriz. Dermatologlar bu alışkanlıktan kaçınmayı öneriyorlar. Banyo kapısını kapalı tutun. Bu sayede odada çok ihtiyaç duyulan nemi koruyabilir, cildinizin fazla kurumasını engelleyebilirsiniz.
DUŞTAN HEMEN SONRA NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN
Nemlendirici uygulamak için en iyi zaman, cildinizin nemli olduğu zamandır. Bu durumda nemlilik oranını artırır ve fazla tahrişi önler. Yüzünüzü kurulamak için havlu kullanmamaya çalışın, yıkadıktan hemen sonra krem sürün.
YATIŞTIRICI İÇERİKLİ ÜRÜNLER TERCİH EDİN
Dermatologlar, niasinamid, kükürt, allantoin, kafein, meyan kökü, papatya, aloe ve salatalık içeren ürünlerin kızarıklığı azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ek olarak, uzmanlar organik temizlik malzemelerinin kullanılmasını tavsiye ediyor.
DOĞRU GÜNEŞ KORUYUCUYU TERCİH EDİN
Bazı insanlar güneş kremine karşı çok alerjiktir ve sorunun bu olduğunun farkına bile varmazlar. Sonuç olarak, kimyasal bileşenler nedeniyle cildiniz pul pul olur ve kızarır. Hassas bir cildiniz varsa, çinko veya titanyum dioksit içeren bir güneş kremi kullanmak çok daha doğru bir tercih olacaktır.