Basit bir atıştırmalık demeyin! Sosyal medyanın gündeminde: Çocuklarda boğulmanın en büyük nedeni

Örnek videoda da gösterdiği üzere Nikki; sosisli sandviçler ve tüp ile yaptığı bir deneyle, bu besinin ne kadar kolay tıkanıklığa neden olabileceğini gözler önüne serdi.

Çocuklardaki boğulma riskini önlemek için Nikki, sosisleri, uzunlamasına kesmek yerine disk şeklinde dilimler çıkarmayı tavsiye etti.

"DAHA KÜÇÜK PARÇALAR, DAHA GÜVENLİ BESLENME"

Her ne kadar her türlü yiyecek, nefes borusuna kaçma riski taşısa da bazı yiyeceklerin şekilleri bu tıkanmayı daha şiddetli bir şekilde tetikleyerek hayati riskler getirebilir. Fakat yiyecekleri küçük parçalara bölmek, boğulmayı önlemeye yardımcı olabilir.