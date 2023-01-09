Basit bir atıştırmalık demeyin! Sosyal medyanın gündeminde: Çocuklarda boğulmanın en büyük nedeni

Avustralyalı Jurtcutz, paylaştığı ebeveynlik tavsiyeleriyle binlerce takipçiye sahip. Tiktok videosunda bazı yiyeceklerin hazırlanırken büyük riskleri de beraberinde getirdiğine dair önemli bir sonuç ortaya çıkardı.
"SOSİSLİ SANDVİÇLERE DİKKAT!"
Yarım milyondan fazla izlenen videoda Nikki, özellikle sosisli sandviçlerin diğer tüm yiyeceklerden daha fazla boğulma ve ölüm riskine sahip olduğunu anlattı.
Videodaki metinde de Yaralanma Araştırma Merkezi yöneticisi Gary Smith'ten de alıntı yaparak açıkladığı duruma göre; bir çocuğun hava yolu için en kolay "tıkanıklığa" sebep olabilecek besinler arasında bu sosisler bulunuyor.
"BOĞULMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…"
Örnek videoda da gösterdiği üzere Nikki; sosisli sandviçler ve tüp ile yaptığı bir deneyle, bu besinin ne kadar kolay tıkanıklığa neden olabileceğini gözler önüne serdi.
Çocuklardaki boğulma riskini önlemek için Nikki, sosisleri, uzunlamasına kesmek yerine disk şeklinde dilimler çıkarmayı tavsiye etti.
@tinyheartseducation #hotdogchoking #chokingrisk #startingsolids ♬ original sound - Tiny Hearts
"DAHA KÜÇÜK PARÇALAR, DAHA GÜVENLİ BESLENME"
Her ne kadar her türlü yiyecek, nefes borusuna kaçma riski taşısa da bazı yiyeceklerin şekilleri bu tıkanmayı daha şiddetli bir şekilde tetikleyerek hayati riskler getirebilir. Fakat yiyecekleri küçük parçalara bölmek, boğulmayı önlemeye yardımcı olabilir.