Bebeklerde kalça çıkığı kendini bölge gösteriyor! Erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor...

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, bebeklerde görülen kalça çıkığının önlenebilir bir hastalık olduğunun altınızı çizerek, "Bebeklerde doğumdan 6 haftadan sonra yapılan taramalar sonrasında tedaviye başlanarak hastalığın önüne geçilebilir" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:35 PAYLAŞ ABONE OL

OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, bebeklerde veya küçük çocuklarda kalçaların soket ve top ekleminin düzgün şekilde oluşmaması nedeniyle oluşan kalça çıkıklığının önemli bir hastalık olduğunu ifade etti. Uyluk kemiğinin kalçayla birleştiği yerin top şeklinde olduğunu ve bunun kalça kemiğinde oval bir yuvaya oturarak eklem meydana getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Coşkun, "Kalça çıkığı önlenebilir bir hastalıktır. Mutlaka bebeğin 6 haftalık olduktan sonra ultrason görüntüsü ile taraması yapılmalı. Genetik faktörler etkilidir. Özellikle kız çocuklarında ve ilk çocuksa risk faktörü fazladır. Kalça çıkıklığı olan çocuğun iki bacaktan birisi kısa olur, yürümesinde aksama olur. Mutlaka tedavi edilmelidir" diye konuştu.



BACAK ÇİZGİLERİNDEKİ EŞİTSİZLİKLERE DİKKAT

Türkiye'de her bin doğumdan bir veya ikisinde kalça çıkıklığı görüldüğünü, hastalığın erken teşhisi sayesinde bu oranın düşmeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, "Doğumsal kalça çıkığı ya da gelişimsel kalça displasisi, eskiden Türkiye'de sık gördüğümüz bir hastalıktı. Ancak yapılan ultrasonografi tetkikleri ile bu oran ciddi manada düştü ve erken teşhis sonrasında tedavi şansı doğdu. Kalçanın doğuştan çıkık olması, özellikle kız çocuklarında görülen bir durum. Eğer ilk çocuksa, kız çocuğuysa ve makat gelişli bir doğum gerçekleştiyse, burada gelişimsel kalça çıkığı riski arttı. Ailede de kalça çıkığı hikayesi varsa, bu da genetik faktörler arasında ve doğuşsal kalça çıkığı riski bir miktar daha artmaktadır. Belirtileri, yeni doğan döneminde özellikle bir tarafta kısalık olarak karşımıza çıkabilir. Bacaktaki çizgilerin eşitsizliği ve asimetrisi görülebilir. Çocuk yürümeye başladığında topallama dikkat edilmesi gereken bir bulgudur. Ayrıca, yeni doğan ve yürüme dönemlerinde kalçanın hareketinin bir tarafta kısıtlı olması, özellikle abdüksiyon dediğimiz yana doğru açılmada, ciddi manada kısıtlılık meydana gelir" ifadelerini kullandı.