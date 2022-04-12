“Bebeklerde sıkça görülen inmemiş testis hastalığı için erken teşhis önemli”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, bebeklerde sık görülen bir durum olan inmemiş testis rahatsızlığı ile açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tugay, inmemiş testis rahatsızlığıyla ilgili olarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.



"İNMEMİŞ TESTİS İLERİ DÖNEMLERDE KISIRLIK VE KANSER OLUŞUMUNA SEBEP OLABİLİR"

Erken teşhis konularak müdahale edilmeyen bebeklerde ileriki dönemlerde ciddi sağlık sorunlarının görülebileceğini belirten Prof. Dr. Tugay, "Testis, erkek bireylerde gelişmeyi sağlayan hormonları salgıladığı gibi sperm üretimini de gerçekleştiren bir organdır. Anne karnındaki bebeğin gelişimiyle beraber, karın boşluğunda bulunan testisler 6-7 ay sonrasında skrotum adı verilen torbaya doğru inerler. Doğuma yakın bir süreçte, skrotuma doğru inen yumurtalar, kasık kanalı dediğimiz bölgeyi aşarak torbada yerleşimlerini sağlarlar. Genellikle bebeklerde doğduktan 6 ay içerisinde testislerinin indiğini gözlemleriz. İnmemiş testis görülen bebeklerde ise teşhisin vakit kaybetmeden koyulması ve tedaviye başlanması son derece önemlidir. Her 100 bebeğin 1'inde görülen bu rahatsızlıkta genel olarak tek tarafta testisin inmediği gözlenir. İleri dönemlerde kısırlık ve kanser oluşum riskini arttırdığı bilinen bu hastalıkta hızlı ve erken şekilde tedavi sayesinde ciddi sorunların önüne geçilebilir'' açıklamasını yaptı'' dedi.



İnmemiş testisin bir diğer türü olan ektopik testis hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Tugay, "Testislerden herhangi birinin normal iniş yolunun dışında farklı bir bölgeye yerleşmiş olmasına ektopik testis denir. Ektopik testis deri altında, anüsün ön kısmında, karın ön yüzünde veya penis dibinde bulunabilir" şeklinde konuştu.



"İNMEMİŞ TESTİSLER DOĞUMDAN SONRA FİZİK MUAYENE İLE TESPİT EDİLEBİLİR''

İnmemiş testis şikayetinde erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tugay, "İnmemiş testisler bebeğin doğduğu anın hemen sonrasında yapılan dikkatli bir fizik muayene sonucunda tespit edilebilir. Daha sonra yapılan kontrol muayenelerinde ise testislerin değerlendirilmesi sayesinde düzelme olup olmadığı gözlemlenebilir" diye konuştu.

