Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, bebeklerin ve küçük çocukların güneşin nimetlerinden yararlanmasının önemli olduğunu belirtirken "Ancak uygun olmayan saatlerde doğrudan güneşe çıkmak ve uzun süre kalmak, sıcak çarpmalarına, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle doğru saatlerde, uygun kıyafetlerle ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan kremler kullanarak bebeklerin güneşe çıkarılması gerekiyor." diyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ ÖNLÜYOR

D vitamini eksikliği bebeklerde bıngıldağın geç kapanmasına, dişlerin çıkmasında, oturma ve yürümede gecikmeye hatta bebeğin huzursuz ve iştahsız olmasına neden olabiliyor. Bu eksikliği önlemek için güneş ışınlarından yararlanılması gerektiğine vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, anne babaların dikkatli olmaları gereken noktalar hakkında da önemli uyarılarda bulunuyor. Bebeklerin cildinin yetişkinlere göre daha ince olduğunu ve bu nedenle güneşin zararlı ışınlarına karşı hassasiyet gösterdiğini anlatan Dr. Eda Sünnetçi, şöyle devam ediyor:

"Bebekler korunmasız güneş ışığına maruz kaldıklarında ciltlerinde güneş yanığı gelişebiliyor. Güneş yanığına karşı yapılması gerekenler derinin ne kadar hasar aldığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin, yüzeysel bir güneş yanığı meydana gelmişse, çocuğunuzun cildi kırmızı ve hassas ise ayrıca batma hissi varsa, ılık bir banyo yaptırmak, ardından da kalın katmanlar haline nemlendirici krem uygulamak iyi gelir. Ayrıca birkaç gün bebeğin güneşe çıkarılmaması gerekir. Şiddetli güneş yanığında ise kabarcıklar görülür veya güneş çarpmasına bağlı ateş, baş ağrısı veya titreme yaşanır. Bu belirtiler varsa tıbbi yardım alınmalıdır."