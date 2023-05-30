Bu bebeklere dikkat! "Nörolojik takibi ihmal edilmemeli"

"Bu problemler vücutta gevşeklik, baş tutmada zayıflık, oturma ve yürümede gecikme, havale geçirme, konuşmada gecikme ve zeka geriliği gibi önemli olan ve erken dönemde fark edilirlerse önlenme olasılıkları olan durumlardır. Özellikle doğum sonrası yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin anne ve babaları bu riskler açısından dikkatli olmalı ve doktor kontrollerini yaptırmalıdırlar. Bu kontrollerde şikayete göre ayrıntılı nörolojik muayene, nöbet riski açısından EEG çekimi, beyin MR, ultrason gibi yardımcı tanı yöntemleri ile riskli bebeklerde oluşabilecek problemlerin erken tanısı yapılabilmektedir. Bu bebekler belirlenen duruma göre multidisipliner yaklaşımla erken fizik tedavi programına alınmalı ve uygun ilaç tedavilerine başlanmalıdır."