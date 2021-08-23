Bu besinler diş çıkartma dönemini rahatlatıyor!

Diş çıkarma dönemi bebeklerde farklılık gösterebilen bir süreçtir. Genel olarak bebeklerin süt dişleri beş altı aydan sonra çıkmaya başlar. Diş çıkarma dönemi yaklaşık iki buçuk yaşına kadar devam eder.

SALYASI ARTAN BEBEKLER SIK SIK EMZİRİLMELİDİR

Bebeklerin diş çıkarma döneminde yaygın olarak görülen salya artışı sonucu bebeğiniz bir miktar sıvı kaybetmektedir. Özellikle bu dönemde sık sık emzirmeye ve anne sütü alınmaması durumunda düzenli olarak mama tüketimine devam edilmesi bebeğinizin kaybettiği sıvıyı geri almasına destek olurken; bebeğinizin kilo kaybını da önlemeye yardımcı olur.