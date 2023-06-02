Bu hastalığa dikkat! Çocuklukta kendini gösteriyor...

Alerjik rinitin, burnun iç derisinin (mukozasının) bir alerjen tarafından tetiklenip iltihaplanmasından kaynaklandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, "Solunum yoluyla vücuda alınan alerjenler ile tahriş edici maddeler, alerjik belirtilerle vücutta rahatsızlıklara neden olmaktadır" dedi.



ALERJİK RİNİT BELİRTİLERİ

Alerjik rinitli çoğu kişinin günlük olarak uyku yapıcı etkisi olmayan bir antihistaminik (alerjinin etkisin önleyen ilaçlar) alarak semptomların yönetilmesini sağlayabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, şöyle devam etti:



"Bu antihistaminiklerde çocuk hastalar için tablet ve şurup formunda mevcuttur ve bireysel ihtiyaçları için en iyi seçim hakkında ebeveynler olarak tavsiyelerde bulunabilecek bir doktor ile konuşabilirsiniz. Çocuğunuzun semptomları günlük antihistaminik ve/veya burun spreyi gibi diğer alerji ilaçlarını kullanarak iyileşmezse veya semptomları iki haftadan fazla sürer ve günlük yaşamını etkilerse, doktora başvurulması gerekir."