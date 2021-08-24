Bu süt çocuklara kilo aldırıyor!

Çocuğunuzun çok zayıf veya iştahsız olduğunu düşündüğünüz oluyor mu? Pek çok anne baba çocukları fazla yemek yemediği için veya zayıf göründüğü için çocuklarının sağlıksız olduğunu düşünür. Peki bu konuda endişe duymakta haklılar mı? Çocuklarımızın zayıf olup olmadıklarını nasıl anlarız? Kilo alması gereken çocuklarda nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.08.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:01

Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar çocuğunuzun büyümesi izlenmeli ve gelişim geriliği olup olmadığı değerlendirilmelidir. Çocuğunuzun gelişiminin devam etmesi için ihtiyacına uygun olarak sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmesi en önemli konulardan biridir. ÇOCUĞUN SADECE KİLOSUNA BAKARAK SAĞLIKSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK YANLIŞTIR Çocuğunuzun zayıf olduğunu düşünseniz dahi boyunun uzamaya devam etmesi ve sağlıklı tahlil sonuçları aslında çocuğunuzun gelişiminin doğru bir şekilde sürdüğünü göstermektedir. Yine de endişe duymaya devam ediyorsanız ''persentil tablolarından'' yararlanarak çocuğunuzun kilosunun ve boyunun sağlıklı aralıkta olup olmadığını bulabilirsiniz. Bir çocuğun ideal ağırlığı 50 persentilde olmalıdır. Çoğu çocuğun persentil değeri 25, 10 değerlerinde olabilmektedir eğer eşlik eden bir sağlık sorunu ve bir gelişme geriliği yoksa bu değerler de normal kabul edilmektedir. Ancak 10 persentil değeri altındaki çocukların zayıf olduğunu ve kilo alması gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin 12 yaşındaki kız çocuğunuzun 32 kg olması beklenir; çocuğunuz 28 kg ise bu durumdan endişe edebilirsiniz fakat çocuğunuza çok zayıf diyebilmek için 26 kilogramdan daha az bir kiloda olması gerekir.

VİTAMİN TAKVİYELERİ TEHLİKELİ OLABİLİR Her geçen gün besin takviyelerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Hekimlere danışmadan, kan tahlili yaptırmadan çocukların kilo alması umuduyla kullanılan vitamin-mineral destekleri çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu destek ürünlerinin fazla miktarda alınması sonucu toksik etki oluşabilir, kemik gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir hatta böbreklerini iflasın eşiğine getirebilirsiniz. Eğer bir sağlık sorunu yoksa ise uygun porsiyonda meyve, sebze, süt ürünleri, et- balık- yumurta gibi protein kaynakları, tahıllar ve sağlıklı yağ kaynaklarını içeren bir beslenme programı ile vitamin ve mineral eksikliklerinin önüne geçebileceğinizi unutmayın. İŞTAHSIZLIĞIN NEDENİ MİNERAL EKSİKLİĞİ Mİ? Çocuklarda çinko ve magnezyum minerallerinin eksikliği iştahsızlığı tetikleyebilir. Çinko ve magnezyumun zengin kaynaklarından olan; badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler, kurubaklagiller, kırmızı ve beyaz etler yeteri kadar tüketildiğinde mineral eksikliğinin önüne geçilmiş olur. ÇOCUĞUNUZ OLMASI GEREKEN KİLONUN ÇOK ALTINDAYSA… Tüm çabalarınıza rağmen çocuğunuz kilo alamıyorsa beslenmesinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Yemeğe çorba, içecek gibi sıvı gıdalarla başlamak midesini erkenden doldurup iştahını azaltabilir. Bu nedenle sıvı gıdaları yemeklerden 1 saat sonra vermeyi deneyebilirsiniz. Ara öğünlerde sağlıksız abur cuburlar yerine enerji değeri yüksek kuru kayısı & ceviz gibi kuru meyveler ve kuruyemişler tüketebilirsiniz. Tabak sunumlarını eğlenceli hale getirip beraber renkli, şekilli tabaklar hazırlamak yemeğe olan ilgilisini artırabilir. Sevmediği besinleri farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz; yumurta sevmiyorsa peynirli yumurtalı sufleler, yumurtalı pancakeler yapabilirsiniz. Sonra olarak gün içinde oyun oynadığı, spor yaptığı zamanları artırmak iştahının açılmasında etkili olabilir.