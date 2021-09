Burun üstü çizgisine dikkat!

İYİ BİR UYKU, C , D VİTAMİNİ, ÇİNKO, KARA MÜRVER

Çocukların, bağışıklığının desteklenmesi için iyi bir uyku almasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Sözmen, "Yetersiz uyku vücudumuzda yangıyı arttırarak hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. 1-2 yaş arası çocukların 11-14, 3-5 yaş arası çocukların 10-13, 6-12 yaş arası çocukların 9-12 saat, 13-18 yaş arası çocukların 8-10 saat uyuması gerekmektedir. Çocuklarda günlük ya da haftalık vitamin D alınması üst solunum yolu sıklığını azaltır. Mümkünse kan düzeyi ölçülerek uygun günlük doz vitamin D verilmelidir. Çinko vücutta metabolizmanın düzenlenmesinde yüzlerce enzimin içinde yer alan ve normal büyüme, gelişme, bağışıklık sistemi ve bilişssel fonksiyonlar için gerekli bir mineraldir.

Et ve deniz ürünlerinde , yumurta ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur, bitkisel kökenli besinlerde de bulunmakta birlikte tahılların ve baklagillerin içerisindeki fitat çinko emilimini azaltır. Yine soğuk algınlığı belirtileri başladığında, kara mürver (Sambucus nigra) kullananılabilir. Antosiyanin ve quercetin gibi güçlü antioksidanlar içeren karamürver A, B1,, B2, B6, B9, C ve E vitaminleri içerirken, eser elementler (bakır , çinko, demir) ve potasyum, kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir. Elbette turunçgiller, domates, patates ve yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde bulunun C vitamini, mikroplara karşı bariyer oluşturulmasında birebirdir. Son olarak omega-3, hücre zarlarının sağlamlığında rol alırken vücuttaki yangıyı azaltarak beraberinde anti-mikobiyal etki gösterir" şeklinde konuştu.