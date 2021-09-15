Burun üstü çizgisine dikkat!

Alerji teşhisinin ardından tedavi düzenlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Sözmen, "Aksi halde bu çocuklar sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum da bağırsak florasını bozarak alerjik hastalıkların alevlenmesine neden olur" dedi.

Okula yeni başlayan çocukların özellikle kış aylarında sık sık hastalanabildiğini ve hatta yılda 10-12 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğini belirten Çocuk Alerji, Astım ve Immunoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, yılda 2-3'ten fazla ciddi enfeksiyon, 3'ten fazla sinüzit, kulak zarı enfeksiyonu ya da bronşit gibi enfeksiyonlar geçiren ve iki aydan fazla antibiyotik kullanan çocukların mutlaka alerji uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Büyüme ve gelişmeleri normal olup ateşin daha az sıklıkla eşlik ettiği ve antibiyotiğe cevap vermeyen şikayetleri olan çocukların alerjik hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Sözmen, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geçmeyen, uzamış öksürük alerjik hastalıkların işareti olabilir. Öksürük ve sık hastalanma yakınmalarına sürekli burun kaşıntısına bağlı burun üstünde çizgilenme, burundan nefes alamamaya bağlı ağzı açık uyuma, alt göz kapağında morumsu koyu daireler ve çizgilenme eşlik edebilir. Sürekli devam eden burun tıkanıklığı kulak içinden genize akması gereken akıntıların kulak içinde birikmesine neden olarak tekrarlayan otit (kulak zarı iltihabı) ve sinüzite neden olabilir. Deri prick testleri ile altta yatan alerji kökenli hastalık belirlendikten sonra alerjenlere yönelik önlem alınmalı ve tedavi bu şekilde düzenlenmelidir. Aksi halde bu çocuklar sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalabilir. Bu durumda sağlıklı barsak florasını bozarak alerjik hastalıkların daha da alevlenmesine neden olabilir" diye konuştu.