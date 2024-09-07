Çelik gibi bağışıklığa sahip çocukları yetiştirmenin formülü!

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, çocukların sağlıklı beslenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle okul ortamlarında yayılabilecek hastalıklara karşı uyarıda bulunan Dr. Sarıkaya, çocukların işlenmiş paketli gıdalardan uzak durması gerektiğini belirtti. Sağlıklı beslenme için süt ürünleri, meyve ve sebze tüketiminin önemine dikkat çeken Sarıkaya, düzenli uyku ve el hijyeninin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.





"SEBZE VE MEYVE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR"

Dr. Hüseyin Sarıkaya, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmenin hayati olduğunu belirterek, kahvaltıda hayvansal kaynaklı gıdaların mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Sarıkaya, "Süt ürünleri, peynir, sebzeler, yeşillikler ve kaliteli protein kaynakları çocukların kahvaltılarında yer almalıdır. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca yumurta, çocukların her gün mutlaka tüketmesi gereken en kaliteli protein kaynaklarından biridir" dedi.





"EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASINDA BÜYÜK ROL OYNAR"

Sağlıklı bir yaşam için uykunun önemine de değinen Dr. Sarıkaya, "Günde en az 8 saat uyku, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için önemlidir. Çocukların okul döneminde yeterli uyku almalarına ve hijyen kurallarına dikkat etmelerine özen gösterilmelidir. El yıkama alışkanlığı, hem çocukların hem de toplum sağlığının korunmasında büyük rol oynar" diye konuştu.



Dr. Sarıkaya, tüm öğrencilere hastalıksız, başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyerek Halk Sağlığı Haftası'nı kutladı.

