Çocuğunuz hiçbir şey yemiyor mu? Altın değerinde 8 öneri...

2030 yılına kadar dünya çapında 250 milyon çocuğun günümüzün beslenme şartları altında obez olması bekleniyor. Bu büyük tehlikeye karşı koymak ise beslenme sistemini tamamen değiştirmekten geçiyor. Fakat sağlıksız ve işlenmiş birçok yiyecek, hem daha lezzetli oldukları düşüncesi hem de kolay tüketilmesi nedeniyle yetişkinlerin olduğu gibi çocukların da favorileri arasında bulunuyor. Çocukları için nasıl bir sağlıklı beslenme sistemi oluşturacağını düşünen ebeveynler için ise bunun kolay yolları bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 15:13 ABONE OL PAYLAŞ

Her çocuk için sağlıklı beslenmeyi, eğlenceli ve keyifli hale getirmenin bir yolu bulunuyor. Bu sayede obezitenin ihtimalini düşürerek ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilirsiniz. İşte bir türlü yemek yemeyen çocuğunuzu sağlıklı beslenmenin yolları… SEVDİKLERİ YEMEKLERİ DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRİN Sağlıksız yiyecekler, lezzetleri nedeniyle sevildiği düşünülse de aslında kolay şekilde tüketiliyor olması da onları çekici hale getiriyor. Fakat çocuklarınız için sağlıksız olduğunu düşündüğünüz yiyeceklere eklemeler yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Örneğin; makarnayı hazır soslar ve sağlıksız malzemeler yerine sebzeler veya sağlıklı soslar ile daha sağlıklı bir beslenme alternatifine dönüştürebilirsiniz.

ŞEKİL VE BOYUTLARI EĞLENCELİ HALE GETİRİN Yemek yeme konusunda çocukları hiçbir şey, yiyeceklerinin eğlenceli şekillerde gelmesinden daha heyecanlı yapmaz. Hayvanlar, çizgi filmler, sayılar, harfler ve hatta dinozorlar hile yapabilirsiniz. Sevimli görünüme sahip bir yemek, çocukların sağlıklı yiyecekleri severek tüketmesini sağlayabilir. EN SEVDİKLERİ TELEVİZYON VEYA FİLM KARAKTERLERİNDEN ÖRNEKLER VERİN Birçok ebeveyn, televizyon, film ve video oyunlarının çocukları için ne kadar sağlıksız olabileceğinden endişe ediyor. Bununla birlikte, bir araştırma, çocukların sağlıklı beslenmeyi teşvik eden çizgi filmleri izlediklerinde, yemek söz konusu olduğunda daha iyi seçimler yaptıklarını ortaya kondu. Bu nedenle, çocuklarınızın TV'de ne izlediğine dikkat ederek yemek yeme alışkanlığını da değiştirebilirsiniz.

MARKET ALIŞVERİŞİNE BİRLİKTE GİDİN Çocukların, pişirmeye yardım ettikleri yiyecekleri deneme olasılıklarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Onları pişirme sürecine dahil etmek, çocukları daha sağlıklı beslenmeye ve yeni şeyler denemeye teşvik edebilir. Ayrıca, küçük çocukları süpermarkete götürmek onlar için verimli, eğitici ve hatta eğlenceli olabilir. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARA DAHA KOLAY ULAŞMALARINI SAĞLAYIN Çoğu zaman, çocuklar okuldan veya spor antrenmanından eve geldiklerinde acıkırlar ve bir şeyler yemek isterler. Bu durum, sağlıklı bir atıştırmalık yemelerini sağlamak için harika bir fırsat olabilir. Bu nedenle bu seçenekleri her zaman hazırda tutun. Atıştırmaları için taze meyve veya dilimlenmiş havuç hazır hale getirmek kadar basit olabilir.