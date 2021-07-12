Çocuğunuz ateşlendi mi? Bu yöntemler kurtarıcınız olacak...

Sakince uygulayacağınız birkaç adım sayesinde çocuğunuzun yükselen ateşiyle çok daha rahat bir biçimde baş edebilirsiniz. Bu nedenle öncelikle sakin kalmak, en doğru şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. İşte çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde yapabilecekleriniz…

NORMAL VÜCUT SICAKLIĞI

Herkesin vücut sıcaklığını düzenleyen kendi dahili "termostatı" vardır ve normal vücut sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat derece artı veya eksi yaklaşık 0.6 derece olarak belirlenir. Vücut bir enfeksiyon veya başka bir hastalık tespit ettiğinde, beyin, durumla savaşmaya yardımcı olmak için vücut ısısını yükselterek tepki verir.

38 C'nin üzerindeki rektal sıcaklık ateş olarak kabul edilir. Ateşi olan bir çocuğun doktorunu görmesi her zaman gerekli değildir. Çocuğun yaşına ve sahip oldukları diğer semptomlara bağlıdır.