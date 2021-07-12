Çocuğunuz ateşlendi mi? Bu yöntemler kurtarıcınız olacak...

Sakince uygulayacağınız birkaç adım sayesinde çocuğunuzun yükselen ateşiyle çok daha rahat bir biçimde baş edebilirsiniz. Bu nedenle öncelikle sakin kalmak, en doğru şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. İşte çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde yapabilecekleriniz…
NORMAL VÜCUT SICAKLIĞI
Herkesin vücut sıcaklığını düzenleyen kendi dahili "termostatı" vardır ve normal vücut sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat derece artı veya eksi yaklaşık 0.6 derece olarak belirlenir. Vücut bir enfeksiyon veya başka bir hastalık tespit ettiğinde, beyin, durumla savaşmaya yardımcı olmak için vücut ısısını yükselterek tepki verir.
38 C'nin üzerindeki rektal sıcaklık ateş olarak kabul edilir. Ateşi olan bir çocuğun doktorunu görmesi her zaman gerekli değildir. Çocuğun yaşına ve sahip oldukları diğer semptomlara bağlıdır.
ATEŞLE BAŞA ÇIKMAK
Çocuğunuzun alnına dokunarak ateş her zaman tespit edilemez. Genellikle ateşini de ölçmek gerekir. Piyasada farklı alanlarda sıcaklığı ölçen çok sayıda termometre olmasına rağmen, ebeveynlerin en doğru okuma için uzman danışmanlığında bebekleriyle birlikte rektal termometre kullanmaları olabilir.
Ateşi belirledikten sonra yapabileceğiniz en önemli şey, çocuğunuzun rahatını artırmak ve yeterince sıvı aldığından emin olmaktır, böylece susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Çocuğunuzu içgüdüsel olarak doktorun muayenehanesine götürmek isteyebilirsiniz, ancak özellikle çocuğun rahatsızlığı tedavi edildikten sonra iyi görünüyorsa bu gerekli olmayabilir.
ATEŞİ ÇIKTIĞINDA NELER YAPMALISINIZ?
Çocuğunuz iki yaşın altındaysa, kullanacağınız ilaç konusunda uzman yardımı almaya ve doğru doz için çocuk doktorunuza veya eczacınıza başvurmayı ihmal etmeyin.
Çocuğunuzu kat kat giydirmeyin. Buz paketleri gibi ateşi düşürmek için başka uygulamalar artık önerilmemektedir ve aslında çocuğunuz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir
Ateş, çocuğun vücuttaki sıvıyı daha çabuk kaybetmesine de neden olur. Bu nedenle dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı verin. Dehidrasyon belirtileri arasında gözyaşı olmadan ağlama, ağız kuruluğu ve daha az idrara çıkma bulunuyor.
Dijital termometrenizi hazır ve erişilebilir tutun, böylece çocuğunuz hastalandığında onu aramak zorunda kalmazsınız.
Çocuk doktorunuzun telefon numarasının elinizin altında olduğundan emin olun.