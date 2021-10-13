Çocuğunuz eşyalarını sürekli unutuyorsa dikkat!

Dikkat eksikliği yaşayan çocuğun aklı başka yerdeymiş gibi davranışlar sergileyebileceğini belirten Psikolog Anıl Özcan, "Çocuğun dersin başına oturmakta zorluk yaşaması, sınavlarda bildiği soruları yanlış yapması, çok basit yapılması gereken işlemlerde hatalar yapması, eşyalarını etrafta unutması, başladığı işleri bitirmekte zorluk yaşaması, zamanında yapılması gereken sorumluluklar ve işlerini en sona bırakması, sürekli dağınıklık hali ve soruları okumadan cevaplaması gibi sorunlar dikkat yönetimi ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündürmektedir" diye konuştu.



OKULA UYUM SAĞLAMALARI ZORLAŞABİLİR

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların, derse dikkatini vermekte zorlandığını ve dikkat sürelerinin yaşıtlarına göre daha kısa olduğunu belirten Psikolog Özcan, şunları söyledi:

"Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar, arkadaşları ile sosyal ortamlarda sorunlar yaşayabilir, okula uyum sağlamada zorluklar yaşayabilirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde yüzde 8 oranında görülmektedir. Bu her 20 çocuktan birinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görüldüğü anlamana gelmektedir. Bu sorunun ergenlik döneminde yüzde 6, erişkinlik döneminde yüzde 4 olarak görüldüğü bildirilmektedir."