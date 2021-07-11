Çocuğunuz yemek yemiyorsa alternatif sunmayın

Birçok anne-baba, çocuklarının az yemesinden ya da belirli şeyleri yememesinden yakınıyor. Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, anne-babaların bu konuda çocuklara rol model olması ve yemek için seçim hakkı tanınması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Gültaç Dayı, akşam yemeği için sebze yaparken "sence ıspanak mı, semizotu mu yapalım" diye sorarak kendisini daha özel hissetmesi ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Çocuklar evde olan yemeği yemiyorsa alternatif sunulmaması ve çocuğun acıkmasının beklenmesi gerektiğini de söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, "Ebeveynlerin 'çocuk aç kalacak', 'o acıksa da söylemez' düşüncesiyle çocuğun acıkmasına fırsat vermeden sürekli bir şeyler yemesi için uğraşması yapılan en büyük yanlışlardandır.

Çocuğunuz yemek yemeği reddediyorsa ısrarcı olmayın. Aç kalmasın diye çocuğunuza başka alternatifler sunmayın. 'Bu tabaktakilerin hepsi bitecek' demeyin. Çocuğunuzun tabağını iyice doldurmayın, aksine küçük porsiyonlar halinde besleyin. Yaşına göre besinlerin dengeli dağılımını sağlayarak tek tip beslenmemesine dikkat edin. Çocuğun neyi ne zaman nerede yiyeceğine ebeveyni, ne kadar yiyeceğine ise kendisi karar vermelidir" ifadesini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklarına rol model olması gerektiğini de söyleyen Gültaç Dayı Çamır, "Meyve yemeyen bir babanın ya da yemek içinden sebzeleri ayıklayan bir annenin bulunduğu bir ailede çocuğun önüne koyulan her şeyi yiyip bitirmesini beklemek doğru olmaz. Çocukların bu anlamda tercih hakkını kullanabilmesi, özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerekir" dedi.