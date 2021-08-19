“Çocuğunuza gölge eğitimi verin”

Çocukların yaz mevsiminde de kış mevsimi kadar sık enfeksiyonlarla karşılaşabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yiğit, bu hastalıkların ilk sırasında ise bağırsak enfeksiyonlarının yer aldığını belirtti. Çocukların sık bir şekilde karşılaştıkları enfeksiyonları sıralayan Pediatrist Yiğit, "Bağırsak enfeksiyonları, güneş-sıcak çarpması, havuz-deniz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, konjonktivit (göz iltihabı), böcek sokmaları ve deri reaksiyonları başta gelmektedir" dedi.





"ERİMİŞ VE TEKRAR DONDURULMUŞ GIDALARIN TÜKETİLMESİNDEN KAÇINILMALI"

Gelişmekte olan ülkelerde 2 yaş altı ölümlerin en sık sebebi bağırsak enfeksiyonudur bilgisini veren Yiğit, "Sıcak, yaz aylarında gıdaların bozulması ve üzerlerinde mikropların üremesi kolaylaşır. Yaz dönemi en sık ishal sebebi turist diyaresidir ve etken e.coli mikrobudur. Ancak bu mikrop dışında da birçok virüs, bakteri ya da parazit bağırsak enfeksiyonu yapabilmektedir. Yaz dönemi ishallerinin en sık sebebi kanalizasyon sularının karıştığı kirli sularda yüzmek veya bu suların bulaştığı gıdaların tüketilmesi sonucu oluşur.

Bağırsak enfeksiyonları sıklıkla hafif destek tedavileri ile kendiliğinden düzelir. Ancak 1 yaşından küçük, ısrarlı yüksek ateşi olan, günde 10'dan fazla sayıda dışkılaması olan, kanlı ishali olan, aşırı halsiz, uyku hali olan, göz küreleri çökmüş, su içme ihtiyacı duyan buna rağmen su içtikçe kusan çocuğun en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir. Korunmak için el temizliğine, hijyene, gıdaların temiz su ile yıkanmasına özen gösterilmelidir. Dışarıda beklemiş gıdalar tüketilmemeli, erimiş ve tekrar dondurulmuş gıdaların tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Özellikle erimiş dondurmaların tekrar dolaba konulduktan sonra tüketilmesi en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Yüzmek için de havuzdan çok deniz tercih edilmeli" ikazında bulundu.



"ÇOCUĞUNUZA GÖLGE KURALINI ÖĞRETEBİLİRSİNİZ"

Öte yandan anne-babalara çocuklarını güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkarmamalarını öneren Uzm. Dr. Yiğit, "Çocuklarda sıcak çarpması baş-boyun kısmının güneş altında kalması durumunda meydana gelir. Çocuğunuza gölge kuralını öğretebilirsiniz. Gölgesinin boyunun kendisinden kısa olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaması gerektiğini mutlaka öğrenmeli. Rüzgarsız, nemli ve sıcak hava en sık sıcak çarpmasına sebep olan hava durumudur. Sıcak havalarda sık sık su teklif edin" diye konuştu.