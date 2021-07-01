“Çocuk odası temizliğini önemseyin”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol, "Alerjik şikayetleri olan çocukların odalarının temizliği sağlıkları açısından çok önemli. Seçtiğiniz tekstil ürünleri, halı, oyuncaklar, perdeler ve en önemlisi yatağı sık sık temizlemezseniz alerjik şikayetler, astım, büyüme gelişme geriliği, uyku apnesi şikayetleri artabilir. Çocukların odasındaki ev tozu akarları nefes sorunlarına yol açar. Nefes alamayan, burnu tıkanan çocuk huzurlu uyuyamaz. Gece uykusu alamayan çocuklarda ise büyüme ve gelişmesi etkilenebilir" şeklinde konuştu.

Gelişimsel Pediatri Uzmanı olan Dr. Reyhan Erol, "Yaz mevsiminde güneşin de etkisiyle çocukların büyümesi hızlanır. Bu dönemde aileler beslenme, hareket ve uyku ile çocuklarını desteklediklerinde büyüme sürecine olumlu katkı oluştururlar. Aslında yapılması gerekenler basittir. Beslenmelerine dikkat edin. Açık havada bol bol oyun oynamasına, hoplayıp zıplamasına fırsat tanıyın ve odasını düzenleyin. Çocukların odasındaki fazla eşyalardan kurtulun, tekstil ürünlerini ve perdeleri sık sık yıkayın, halıya ihtiyaç yoksa kaldırın, çocuğunuzun yatağını düzenli olarak süpürün, odadaki nem oranının yüzde 60'ın üzerine çıkmasına için vermeyin" diyerek ailelerin evde alabileceği basit tedbirlerle çocukları rahatlatabileceğinin altını çizdi.

"ÇOCUĞUN ODASINI VE YATAĞINI SÜPÜRÜN"

"Çocukların odasının ve evin tamamının haftada üç kez, yüksek çekiş günü olan, tozu ve ev tozu akarlarını suya hapseden süpürgelerle süpürün" diyen Dr. Erol, "Normal elektrik süpürgeleri tozu alırken bir yandan da eve geri verir. Bu anlamda sulu sistemle süpüren, hepa filtreli ve yüksek çekiş gücü olan süpürgeleri tercih etmek önemlidir. Ayrıca evde hem havayı temizleyen hem de nem dengesini sağlayan ürünler de kullanabilirsiniz. Çocuklar ne kadar sağlıklı nefes alırsa, büyüme ve gelişme de sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.

"UYKU DÜZENİ ÖNEMLİ"

Gelişimsel Pediatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol "Sağlıklı gece uyku çocuğun büyümesini destekler. Bunun için yatağın temiz olması, ortamın neminin yüzde 40-60 arasında bulunması önemlidir. Çocuklar gece kesintisiz uykuya geçtiklerinde büyüme hormonu salgılanır. Çocuklar gece ne kadar rahat ve kesintisiz uyurlarsa büyümeleri de o kadar desteklenmiş olur. Aksi durumda sık sık uyanan, uyku apnesi yaşayan, burnu tıkalı çocuk gece boyu huzursuz olur. Ertesi gün beslenme sorunları yaşayabilir, okula gidiyorsa ders başarısızlığı gösterir. Gün içinde uyumak ister. Eğer bu belirtiler varsa, çocuğunuzu değerlendirmesi için doktorunuzu mutlaka bilgilendirin" dedi.

EV TOZU AKARI NEDİR?

Özellikle yatak ve yatağın üzerindeki tekstil ürünlerinde yaşayan ve insan vücudundan dökülen deri parçaları ile beslenen ev tozu akarları yani mite'lar, alerji şikayetlerinin artmasına yol açar. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı, deride döküntüler, nefes darlığı gibi sorunlara yol açan ev tozu akarları çocukların büyümesini olumsuz etkiler. Özellikle yaz mevsiminde artan nem oranı ev tozu akarlarının çoğalması için uygun bir ortam oluşturur.