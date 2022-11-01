Çocuklar arasında giderek yayılıyor! Çocuğunuzu bu hastalıktan korumanın yöntemi...



İnfluenzanın ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, titreme, bulantı, kusma gibi birçok şikâyetle kendini gösterebileceğine dikkat çeken Özbek, "Nezle ile benzer şekilde damlacık yoluyla bulaşır. Grip de genellikle tedavi gerektirmeden 5-7 gün içerisinde düzelir. Korunmak amacı ile her sene Eylül-Ekim aylarında influenza aşısı uygulanabilir. Bronşit ve bronşiolit, hava yollarının iltihaplanması durumudur. Hayatın ilk 2 yılında sık görülür ve özellikle sigara dumanına maruz kalan çocuklar ile alerjik yapıya sahip olan çocuklar risk grubundadır. Zatürre, akciğerlerdeki hava keselerinin iltihaplanması durumudur. Teşhisi fizik muayene, kan, balgam tetkikleri ve röntgen ile konulur. Ateş, şiddetli öksürük, balgam çıkarma, solunum sıkıntısı, göğüs ve karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikâyetler görülebilir. Mutlaka doktora başvurmak gerekir, uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilir. Eğer senede 2 seferden fazla görülürse bu duruma sebep olabilecek bir bağışıklık yetmezliği olup olmadığı yönünden değerlendirmek gerekir" dedi.