Çocuklar en geç 1 yaşında diş doktoru ile tanışmalı

Çocukların ilk diş muayenesine getirilirken ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğine de değinen Pedodonti uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Çocukların diş hekimini hayatının erken dönemlerinde görmesi, çocuğun dişlerine ve diş etlerine bakım fikrine alışmasına da yardımcı olacaktır. İlk diş muayenesi ilk dişin ağız içerisine sürmesiyle beraber takribi sonraki 6 ay içerisinde yapılması önerilir. Çocuğun yaşına bağlı olarak, büyüme ve gelişmeyi kontrol etme amacıyla dişlerin, çenenin, ağız kapanışını, diş etleri ve ağız dokularının kapsamlı muayenesini içermektedir" diye konuştu.

"DİŞ GELİŞİMİ AÇISINDAN ERKEN MUAYENE ÖNEMLİDİR"

Çocuklarda diş gelişiminin sağlıklı gelişimi açısından erken muayenenin önemine dikkat çeken Münevveroğlu, "Diş çürüğü en sık görülen kronik çocukluk hastalığıdır ve bu sebepten dolayı çocukların ilk diş muayenelerini erken planlamak, çürükleri önlemek ve diş gelişimi açısından da çok önemlidir. Çocukların diş hekimini hayatının erken dönemlerinde görmesi, çocuğun dişlerine ve diş etlerine bakım fikrine alışmasına da yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.