Çocuklara nasıl diyet yaptırmalıyız?

Çocuklarda eğer şişmanlığın komplikasyonları yok ise ilk hedef mevcut ağırlığın korunması olmalıdır ve bu da sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktivite ile oldukça kolay ve ulaşılabilir bir hedeftir. Yapılan çalışmalar diyet yapan çocukların anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi yeme bozukluklarını geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ve genç erişkinlikte daha yüksek beden kütle indeksine sahip olduklarını göstermektedir.

Bununla birlikte diyetin beraberinde gelen, besinlerin ''iyi'' ve ''kötü'' olarak sınıflandırılması yaklaşımı çocuklar için uygun değildir. Çocuklara ''iyi'' olarak sınıflandırılan yiyecekleri yeme baskısı bu besinleri sevme ve tüketmenin azalmasıyla ilişkilidir. ''Kötü'' olarak sınıflandırılan yiyecekleri yememe baskısı ise bu yiyecekleri daha çekici hale getirir, tüketimini artırır ve hatta çocukları bu besinleri gizlice yemeğe itebilir. Ayrıca bir uzman kontrolünde yapılmayan ve yetersiz beslenmeye neden olabilecek diyetler çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyebilir bu nedenle kalori kısıtlaması içeren bir diyet uygulanacaksa mutlaka uzman kontrolünde yapılmalıdır.