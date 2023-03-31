Çocuklarda bu belirtilere dikkat! Otizm kaynaklı olabilir...

Çocukların çok uzun süreler ekrana maruz kalması içe dönük ve sosyallikten uzak büyümelerine neden olduğunu belirten öğretim görevlisi Elif Türel, "Otizm öyküsü bulunan çocuklar uzun süre televizyon, telefon, tablet vb. ekrana maruz kalmaları halinde tetiklenecektir. Otizm bir hastalık değildir. Bu sebeple tedavi edilmesi gereken bir süreç gerektirmez. Yaygın gelişimsel bozukluk türlerinden biri olan otizm nöro-gelişimsel bir farklılıktır. 0-3 yaş çocuklarında belirtileri ortaya çıkmaktadır. Hayat boyu devam eden bir süreç olsa da eğitimle birlikte otizmli bireylerde günlük yaşam becerileri ve akademik becerilerde ilerleme kaydedilebilir. Evde çocuğu gözlemleyerek otizm belirtilerini fark edebiliriz. Fakat tanı için mutlaka bir uzman tarafından gelişim testi uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.