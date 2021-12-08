Çocuklarda bu duruşa dikkat! Skolyoz belirtisi...



Günümüzde yaygın olarak görülen bir problem olan, omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğrilmesi ile karakterize olarak vücutta farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabilen skolyoz hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Skolyoz, halk arasında kamburluk ameliyatlarının özelliği genç yaşlarda hastanın omurgasındaki açılanma artmaya başlar. Hasta ilerleyen yaşlarda eğer fizik tedavi, spor, egzersizler ile düzelemezse kalp, akciğer, böbrek gibi diğer organlara bası yapmaya başlamadan önce cerrahi işlemin yapılması gerekmektedir. Her hasta için hemen ameliyat olması gerekli diyemeyiz" dedi.



Tedavi sürecinden bahseden Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Öncelikle hastanın genel durumuna bakılarak, açısı az olup, organa baskısı fazla ise ameliyat edilmesi gerekir. Ama açısı fazla, organa basısı yok ise ameliyat edilmemektedir. Ameliyat kararının alınabilmesi için hastanın durumuna bakılarak skolyoz grafileri ile takip edilmesi açılanma arttığı zaman en kısa zamanda durum değerlendirilerek cerrahi işlemin yapılması gerekmektedir. Skolyoz ameliyatları, riskli ameliyatlardır. Bu riskleri biraz azaltabilmek için ameliyatlarda nöromonitör cihazı kullanılır. Nöromonitör cihazı hastanın omurgasından bel, bacaklara ve kola giden bütün sinirleri ameliyat esnasında görüntüleyebilir. Aksi bir durum olduğunda cihaz uyarı vererek ameliyatın yönünü ve yöntemini değiştirilmesi sağlanır. Skolyoz ameliyatları yüz güldürücü ameliyatlardır. Genç hastaya da erişkin yaştaki bütün hastalara da yardımcı olunabilmektedir" diye konuştu.